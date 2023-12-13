"Готуємося до нових операцій": Зеленський назвав успіхи України у війні з Росією (відео)

Керівник держави звернув увагу на те, що на сході тривають оборонні дії, адже РФ зосередила там сотні тисяч військових й надалі здійснює атаки.

Related video

Ситуація на фронті в Україні не кризова, а на Чорному морі є великі успіхи, оскільки відбулося розблокування певних ділянок акваторії. Про це президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з учасниками Саміту країн Північної Європи.

Важливо

Почали двосторонню роботу зі Швецією щодо безпекових гарантій, – Зеленський (відео)

З його слів, потрібно готуватися до нових операцій. У 2023 році, як зазначив політик, у Росії не було ніяких перемог.

Зеленський наголосив на тому, що українські війська й надалі намагаються звільнити окуповані території. Контрнаступальні чи оборонні операції взимку дещо сповільнюються.

Керівник держави звернув увагу на те, що на сході тривають оборонні дії, адже Росія зосередила сотні тисяч військових й надалі здійснює атаки. Він також нагадав, що минулого року було розбито угруповування "вагнерівців".

"Найголовніше там – стримувати їх, знищувати на нашій землі", – додав Зеленський.

З його слів, потрібно готуватися до нових операцій. У 2023 році, як зазначив політик, у Росії не було ніяких перемог.

Володимир Зеленський звернув увагу присутніх на успіхи України на Чорному морі. Завдяки розблокуванню певних ділянок акваторії наша держава вже не є у настільки негативному становищі.

"Розблоковано Чорне море, витіснено флот РФ з Чорного моря і це успіх", – пояснив він.

Нагадаємо, 13 грудня Зеленський заявив про необхідність підтримки Заходу для перемоги. За словами президента, Україна не може виграти війну проти РФ без продовження підтримки партнерів. Його запитали, чи розпочне Євросоюз переговори про членство України після саміту. Зеленський наголосив на важливості цих перемовин, однак зазначив, що Угорщина наразі що це блокує.