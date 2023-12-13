"Готовимся к новым операциям": Зеленский назвал успехи Украины в войне с Россией (видео)

Руководитель государства обратил внимание на то, что на востоке продолжаются оборонительные действия, ведь РФ сосредоточила там сотни тысяч военных и в дальнейшем осуществляет атаки.

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Ситуация на фронте в Украине не кризисная, а на Черном море есть большие успехи, поскольку произошло разблокирование определенных участков акватории. Об этом президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с участниками Саммита стран Северной Европы.

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По его словам, нужно готовиться к новым операциям. В 2023 году, как отметил политик, у России не было никаких побед.

Зеленский отметил, что украинские войска и в дальнейшем пытаются освободить оккупированные территории. Контрнаступательные или оборонительные операции зимой несколько замедляются.

Руководитель государства обратил внимание на то, что на востоке продолжаются оборонительные действия, ведь Россия сосредоточила сотни тысяч военных и в дальнейшем осуществляет атаки. Он также напомнил, что в прошлом году была разбита группировка "вагнеровцев".

"Самое главное там — сдерживать их, уничтожать на нашей земле", — добавил Зеленский.

По его словам, нужно готовиться к новым операциям. В 2023 году, как отметил политик, у России не было никаких побед.

Владимир Зеленский обратил внимание присутствующих на успехи Украины на Черном море. Благодаря разблокированию определенных участков акватории наше государство уже не в столь негативном положении.

"Разблокировано Черное море, вытеснен флот РФ из Черного моря и это успех", — пояснил он.

Напомним, 13 декабря Зеленский заявил о необходимости поддержки Запада для победы. По словам президента, Украина не может выиграть войну против РФ без продолжения поддержки партнеров. Его спросили, начнет ли Евросоюз переговоры о членстве Украины после саммита. Зеленский отметил важность этих переговоров, однако отметил, что Венгрия пока что это блокирует.