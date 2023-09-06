Прозоро і без бюрократії: нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги

За повідомленням пресслужби Мінсоцполітики, з 1 грудня в Україні почне діяти Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги. Це передбачено відповідною постановою уряду.

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В Україні готується до впровадження Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги. Це передбачено постановою "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану", прийнятою Кабінетом Міністрів 5 вересня, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як зазначається, постановою передбачена зміна правил ввезення та обліку гуманітарної допомоги, а інформація про неї буде оцифрована в автоматизованій системі.

Одним з основних нововведень, напрацьованих Міністерством соціальної політики спільно з громадськими організаціями та волонтерами в ході публічних обговорень, є впровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги, яким стане веб-платформа "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги ".

За інформацією прес-служба Мінсоцполітики, організації, які збираються ввезти гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватись, авторизуватись на сайті, сформувати та подати декларацію. Далі декларація шляхом інформаційного обміну буде прямувати на митницю. Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж.

У міністерстві наголошують на збереженні декларативного принципу ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. У повідомленні пресс-служби запевняється, що процес ввезення таких вантажів спрощено.

Крім того, планується, що організації, які ввозять гуманітарну допомогу, подаватимуть публічні звіти після її розподілу. Тобто, зазначають у Мінсоцполітики, після того, як організація завезла допомогу, перед роздачею потрібно буде зробити її опис в системі.

Потім – внести дані, коли і де (без зазначення персональних даних осіб) роздано вантаж, чи є залишки і які. Такий механізм, на переконання розробників, покаже шлях гуманітарної допомоги від донора через отримувача до набувачів та гарантуватиме прозорість процесу.

Також постановою скасовуються гарантійні листи. Це означає, що гуманітарна допомога для військових ввозитиметься без додаткового бюрократичного навантаження, роз’яснюють в Мінсоцполітики. Інформація про такі вантажі буде закрита для загалу з міркувань безпеки.

Запуск автоматизованої системи запланований на 1 грудня 2023 року.

Нагадаємо, раніше в Україні розкрили схему нелегального ввезення авто під виглядом гуманітарки. Сума завданих державі збитків становить десятки мільйонів гривень.

А на початку вересня правоохоронці викрили мешканця Київщини, який видавав себе за волонтера та торгував гуманітарною допомогою. "Підприємцю" загрожує ув’язнення на сім років.