Від турнікетів до памперсів: "волонтер" торгував гуманітаркою для мешканців Ірпеня (фото)

Поліція вилучила з його "складів" речі, передані з-за кордону як допомога постраждалим у Київській області. "Підприємцю" тепер загрожує ув’язнення на сім років.

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Правоохоронці викрили мешканця Київщини, який видавав себе за волонтера та торгував гуманітарною допомогою. Про це йдеться у публікації пресслужби Національної поліції України від 2 вересня.

За даними слідства, чоловік продавав медичні засоби, ковдри, матраци та інші речі першої потреби, які у 2022 році передали з-за кордону. Це була гуманітарна допомога для мешканців Ірпеня, які постраждали під час окупації міста ЗС РФ.

Поліціянти провели обшуки в приміщеннях, де зберігався "товар". Серед вилученого — антисептики, турнікети, медичні прилади, одяг, дитяче харчування, та памперси.

"Встановлюються усі обставини злочину та особи, причетні до реалізації гуманітарної допомоги", — заявили у Нацполіції.

Правоохоронці порушили справу за статтею про незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Псевдоволонтеру може загрожувати до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Нагадаємо, також 2 вересня Ігор Коломойський отримав підозру. За даними ЗМІ, вручення відбулося під час обшуку. Бізнесмена підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Раніше, 1 вересня, в Офісі генпрокуратури проінформували, що Міноборони планували закупити для ЗСУ неякісні продукти на 430 мільйонів гривень. Йдеться про мільйон продуктових наборів, які не відповідали нормам.