Закупівлі Міноборони: ЗСУ хотіли поставити неякісні продукти на 430 мільйонів, — ОГП

В Офісі генпрокурора розповіли, що угода була укладена між міністерством та комерційним товариством. Те, що продуктові набори не відповідали нормам, було доведено у суді.

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Спеціалізована прокуратура у сфері оборони попередила закупівлю Міністерством оборони неякісних продуктових наборів для бійців Збройних сил. Незаконність положень відповідної угоди була доведена в суді. Про це 1 вересня повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора (ОГП).

У Міноборони була домовленість з неназваним комерційним товариством про постачання продуктових наборів для захисників. Партія мала складатись з мільйона таких наборів. Загальна вартість замовлення — 430 мільйонів гривень.

Проте, як з’ясувалось, обіцяні набори не відповідають нормам харчування військових та не забезпечують "належне задоволення потреб".

"Крім того, цією угодою засвідчено факт прийняття Міністерством оборони України неякісної продукції", — підкреслили в Офісі генпрокурора.

У суді було підтверджено, що укладення договору відбулось в порушення вимог законодавства і суперечить інтересам держави.

Нагадаємо, раніше стався скандал через закупівлю курток для ЗСУ міністерством оборони. Повідомлялось, що замість зимового одягу був придбаний літній та ввезений в Україну за завищеною ціною. Голова Міноборони Олексій Резніков у відповідь на звинувачення запропонував парі, пообіцявши залишити посаду в разі поразки.

25 липня керівник САП Олександр Клименко розповів, що правоохоронці розслідують велику кількість випадків корупції у Міністерстві оборони. Окрім скандальної закупівлі яєць по 17 гривень у відомстві існує ще безліч схем збагачення.