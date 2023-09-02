"Відмив понад пів мільярда": Коломойському вручили підозру за двома статтями, — СБУ (фото)

До бізнесмена Ігоря Коломойського навідались співробітники СБУ, Офісу генпрокурора та Бюро економічної безпеки. За даними слідства, він заволодів понад 570 мільйонами та легалізував їх, вивівши за кордон.

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Бізнесмен Ігор Коломойський отримав підозру. Про це 2 вересня проінформувала Служба безпеки України.

Підозру за двома статтями Кримінального кодексу вручали Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Бюро економічної безпеки. Бізнесмена підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними правоохоронців, впродовж 2013-2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень завдяки виводу їх за кордон. Для цього, за версією слідства, бізнесмен використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

За інформацією видання "Українська правда", підозра була вручена під час обшуку.

"За даними слідства, підозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень. А надалі незаконні грошові кошти легалізував", — розповіли "24 каналу" в Офісі генпрокурора.

У разі доведення провини Коломойському може загрожувати за цими статтями ув'язнення на строк до 12 років.

Нагадаємо, раніше про підозру оголосили бізнес-партнеру Коломойського — Михайлу Кіперману. За даними СБУ, він ініціював виведення 600 мільйонів гривень з рахунків "Укртатнафти" після повномасштабного вторгнення РФ.

1 лютого у Коломойського вже проходили обшуки. Це сталося після того, як СБУ розкрили схему присвоєння 40 мільярдів гривень колишнім менеджером компаній "Укрнафта" та "Укртатнафта". Йшлося про ухилення від податків та легалізацію коштів.