Бізнес-партнер Коломойського привласнив 600 мільйонів гривень під час війни, — СБУ

Сам бізнесмен перебуває за кордоном із 2018 року, його збираються оголосити у міжнародний розшук.

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На бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки склали підозру у присвоєнні 600 мільйонів гривень "Укртатнафти". Про це повідомила пресслужба СБУ.

Повідомляється, що слідство має інформацію, що саме таку суму було виведено з рахунків підприємства 24 лютого 2022 року — коли в Москві вирішили розв'язати повномасштабну війну проти України. Ініціатива про виведення грошей, нібито, належить саме від Михайлу Кіперману.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила Кіперману як фактичного власника компанії, куди вивели гроші, підозру за трьома статтями Кримінального кодексу Фото: пресслужба СБУ

"Схема полягала в тому, що ПАТ "Укртатнафта" переказало на підконтрольну європейську компанію майже 600 мільйонів гривень, які призначалися для іншого постачальника для оплати раніше зафрахтованих 84 000 тонн сирої нафти. На момент махінації ця сировина вже знаходилася в Одесі й повинна була бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцькому НПЗ", – сказано у повідомленні СБУ.

Щоб реалізувати схему, було створено підроблений контракт, у якому зазначили інші реквізити одержувача. На підставі зібраних доказів СБУ повідомила Кіперману, як фактичному власника компанії, куди вивели гроші, підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

присвоєння майна (ч. 5 ст. 191);

незаконні дії із платіжними документами (ч. 3 ст. 28, ч. 1). .200)

службове підроблення (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366).

Хто такий Михайло Кіперман

Український бізнесмен, нафтовий магнат, перебуває у наглядовій раді ВАТ "Укрнафти". Його бізнес тісно пов'язаний з українськими мільярдерами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Він також є співвласником туристичного комплексу "Буковель" у Карпатах, а також володіє пакетом акцій у кількох великих підприємствах у Дніпрі та Дніпропетровській області. Ці компанії займаються виробництвом будматеріалів.

У 2016 році Фокус оцінював статки Михайла Кіпермана в 182 мільйони доларів, розмістивши його на 84 місці у своєму рейтингу "100 найбагатших людей України".

За попередньою інформацією, бізнесмен виїхав з України ще в 2018 році.

Нагадаємо, 2 червня Фокус повідомляв, що суд заарештував чергові активи дружини підозрюваного у державній зраді проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко. Вона втратила можливість керувати активами одразу у семи підприємствах, які належать до припортової інфраструктури на території Одеської області.