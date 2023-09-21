18 миллионов украинцев нуждаются в помощи. Почему об этм должна подумать Генассамблея ООН

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Недавно Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир и один из ведущих аналитиков войны в Украине, призвал Запад "планировать долгую войну". Он говорил о военных проблемах, стоящих перед страной: боеприпасах, противовоздушной обороне, ключевых средствах обеспечения и расширении обучения.

Кофман прав: масштаб предстоящей операции невозможно переоценить. Недавняя поездка, которую я совершил в Киев, подтверждает необычайную храбрость, стойкость и преданность делу украинского населения. Но это также обнажило гражданские издержки войны, видимые и невидимые. Поскольку конца войне не видно, необходимо планировать гражданские и гуманитарные нужды, а не только военные.

Предзнаменования на этот счет тревожные. Потоки гуманитарной помощи из государственных источников сокращаются. Общественный тяга к пожертвованиям снизилась по мере того, как война затянулась, а финансы доноров все больше ограничивались кризисом стоимости жизни. Обязательства в размере 60 миллиардов долларов (48 миллиардов фунтов стерлингов), принятые на конференции по восстановлению Украины в Лондоне в июне, были в значительной степени сосредоточены на восстановлении физической инфраструктуры. А как насчет инфраструктуры человеческой?

Опасность состоит в том, что ненормальное нормализуется. Гражданское население Украины сталкивается с чудовищными стрессами: утратой близких или страхом их потери; перерыв в учебе; посреди ночи — оповещения о воздушном налете; огромное количество беженцев и вынужденных переселенцев; паводковые воды из Каховской плотины, несущие неразорвавшиеся мины в жилые районы. Потери среди гражданского населения, по консервативным оценкам, составляют 27 000 человек.

Храбрость и стойкость не сохраняются в вакууме. В настоящее время 18 миллионов украинцев нуждаются в гуманитарной помощи по всей стране, особенно в районах, ближайших к линии фронта, и в районах, находящихся под временным военным контролем России. Около 6 миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами. Пока бушует битва, группы Международного комитета спасения, которые принимают меры после боевых действий, обнаруживают очень высокий уровень различных потребностей среди населения.

Опыт Международного комитета спасения, особенно на востоке, но, по правде говоря, и по всей стране, показывает, что уровень травм очень высок. Кроме того, остро нуждаются в помощи те, кто не может бежать от боевых действий, особенно пожилые люди и инвалиды.

Проблемы и нужны гражданского населения в Украине разнообразны и глубоки Фото: УНИАН

Тем временем приближается зима, и поэтому "зимовка" становится новым приоритетом. В прошлом году украинцы столкнулись с отрицательными температурами и преднамеренным нападением на водную и энергетическую инфраструктуру со стороны российских сил, стремящихся поставить под угрозу основные потребности для выживания. Эта военная стратегия полностью противоречит законам войны и является еще одним свидетельством растущей безнаказанности во всем мире за нападения на мирное население.

Планирование длительной войны на гражданском фронте также означает, что психическое здоровье должно быть поставлено на один уровень с физическим. Это особенно важно для наиболее уязвимых групп населения, таких, как дети и пожилые люди.

Это также означает поддержание научно обоснованной и экономически эффективной гуманитарной деятельности. Адресная денежная поддержка пострадавшего населения должна быть главным приоритетом, учитывая работающую рыночную экономику, наряду с обеспечением доступности услуг здравоохранения и образования. В ходе украинского кризиса была предпринята новаторская работа, в частности, в области онлайн-образования, координируемого Министерством образования Украины, а также неправительственными организациями, например, в использовании мобильных медицинских бригад, чтобы добраться до линии фронта.

Существует также жизненно важная необходимость поддержки представителей гражданского общества в Украине, которые являются активным компонентом гуманитарного реагирования и часто первыми оказывается на месте происшествия, когда случается стихийное бедствие.

В 2022 году Украине продемонстрировали хороший пример международного реагирования на гуманитарные потребности. Более 80% того, что просили, было профинансировано ООН; цифры показывают, что другие проблемные регионы вроде Йемена или Сирии получили лишь четверть этой суммы. В этом году для Украины этот показатель, скорее всего, составит 50%.

Эти проблемы будут усугубляться, если их не решать. Настало время нашим лидерам вести себя соответственно. Генеральная ассамблея ООН работает на этой неделе. Если Украина является решающим полем битвы, как многие говорят, ее нужно вести на всех фронтах.

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