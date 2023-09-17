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Учат сдерживанию, а не войне. Почему аналитики США ошибались в прогнозах войны в Украине, Афганистане, Ираке

Американские прогнозисты войны очень часто ошибались за последние десятилетия, признает военный историк Элиот Коэн в колонке для The Atlantic. Увы, это произошло и в случае с Украиной, которую до войны наши союзники так и не смогли понять.

Элиот Коэн
Элиот Коэн
Профессор исторических наук
eye 468
Афганистан, талибы
Фото: AP Photo | Афганистан и талибы — один из примеров грандиозных просчетов американских аналитиков
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Прогнозирование войны — всегда рискованное дело. Даже самый высокомерный эксперт или политик вскоре учится вставлять в свои прогнозы оговорку: "Никогда не угадаешь". Но даже если принять во внимание это, просто поразительно, насколько плохо западные правительства, комментаторы и лидеры за последние несколько десятилетий смогли оценить не только то, какой курс могут принять войны, но и то, как они развивались.

В 1990 году многие уважаемые аналитики и журналисты предсказывали кровопролитие, за которым последует трясина в пустынях Кувейта и Ирака, когда закаленные в боях иракские войска столкнулись с превосходящими по численности и, предположительно, более мягкими американскими коллегами. Однако война в Персидском заливе превратилась в стремительный конфликт, в котором дружественный огонь и несчастные случаи нанесли армии США такой же ущерб, как и вражеский огонь. Иракцев превзошли в вооружении, маневрировании, в руководстве и, как мы позже узнали, фактически численностью силы, выступавшей против них.

Американские и европейские специалисты по планированию аналогичным образом переоценили своих оппонентов на Балканах в 1990-е годы. Исторически дезинформированные ссылки на количество немецких дивизий, скованных партизанами Тито во время Второй мировой войны, убедили специалистов по оборонному планированию и комментаторов, что, хотя США с легкостью одержали сокрушительную победу над Ираком, вторжение в Боснию будет гораздо более жесткой борьбой. Получилось не так.

С тех пор неверные оценки в обоих направлениях продолжаются. В течение четырех лет после начала войны в Ираке в 2003 году США метались, убеждая себя, что они просто борются с уменьшающимся числом "элементов бывшего режима" и "противников горького конца", ведущих нерегулярную войну, от которых можно избавиться путем шаткой новой иракской армии. Чтобы изменить как оценку, так и стратегию, потребовался более реалистичный взгляд и лучший командир войны генерал Дэвид Петреус.

Если до 2007 года правительство США в Ираке, как и в Афганистане, преследовал чрезмерный оптимизм, то Конгресс пронизал стойкий и столь же необоснованный пессимизм по поводу возможностей перелома ситуации. Фактически, сенатор-новичок от Иллинойса и старший сенатор от Делавэра, оба из которых впоследствии стали президентами, были убеждены, что война в Ираке безнадежна, как раз в тот момент, когда Петреус и пять его новых бригад изменили ситуацию. Опять вернемся к чрезмерному оптимизму: американские администрации неверно оценили темпы и масштабы войны Талибана против наших афганских союзников в начале 2000-х годов; в 2021 году они были ошеломлены крахом афганского режима после того, как мы объявили об окончательном выводе войск. Они были в равной степени удивлены возрождением Исламского государства после аналогичного, хотя и меньшего, вывода войск из Ирака десятью годами ранее.

Видные российские военные аналитики уверенно прогнозировали российский блицкриг против Украины в феврале 2022 года. Аналогичная картина наблюдается и сейчас, когда анонимные военные источники и предполагаемые эксперты говорят, что украинское контрнаступление провалилось, потому что истребители не маневрировали в стиле Джорджа С. Паттона и Третьей армии при прорыве с плацдармов в Нормандии в 1944 году.

Как и почему это произошло? В конце концов, неспособность спрогнозировать реальный ход войны — это явление как правого, так и левого политического спектра, и оно столь же распространено среди действующих офицеров и сотрудников разведки, как и среди журналистов и комментаторов.

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В некоторой степени объяснения различаются в зависимости от случая. Ошибочные суждения в Ираке и Афганистане отчасти отражают трудность преодоления добровольной амнезии военных в отношении борьбы с повстанцами после Вьетнама. Идея "Мы никогда больше этого не сделаем" заставила армию США, в частности, перестать думать о борьбе с повстанцами. Когда в 2004 году я проводил исследование по этой теме для Совета по оборонной политике, я обнаружил, что все еще имеющиеся в наличии руководства по борьбе с повстанцами были вьетнамского происхождения и предполагали наличие противостоящей армии коммунистически настроенных крестьян в соломенных шляпах и черных пижамах.

Ошибочные суждения об Украине возникли из разных источников: узкая ориентация на количество вооружений и единиц боевой техники, путаница военной доктрины с реальной способностью ее выполнять, а также устойчивое подозрение Америки в том, что, если вы являетесь союзником Соединенных Штатов, вы, вероятно, коррумпированы. некомпетентны и трусливы. Это было несправедливо по отношению к вьетнамцам, афганцам и иракцам, каждый из которых в какой-то мере был обречен на провал, но это было в высшей степени неправильно по отношению к Украине. А в условиях аналитической субкультуры, основанной на определенном почитании русского медведя, некоторым было трудно принять, что мишка был ревматическим, близоруким, шелушащимся и имел искалеченные когти.

Очень немногие люди изучают войну. За последние три-четыре десятилетия университеты были заполнены курсами по "исследованиям безопасности", что на практике означает такие вещи как контроль над вооружениями, теория сдерживания и ведение переговоров под угрозой. Именно там получили образование сегодняшние журналисты, ученые и чиновники. Университеты, в которых когда-то работали выдающиеся военные историки — Мак Коффман в Университете Висконсина, Гюнтер Ротенберг в Пердью, Гордон Крейг в Стэнфорде, Теодор Ропп в Дьюке, — увидели, что их заменили респектабельные ученые, которые были менее непосредственно заинтересованы (или не были вовлечены в войну вообще) с тем, что происходит, когда нации собирают армии, флоты и воздушные армады, чтобы выступить с последним аргументом королей.

Для гражданских лиц окончание призыва означало исчезновение жесткого понимания того, что заставляет военных работать, и, что не менее важно, их многочисленных глупостей и неэффективности. Поскольку военный опыт в политическом, научном и журналистском мире иссяк, профессиональные офицеры действовали исключительно в условиях, в которых, какими бы изнурительными и смертоносными ни казались вечные войны, Соединенные Штаты всегда имели подавляющие преимущества, включая превосходство в воздухе и в космосе, а также надежные логистические базы и линии связи. Эти конфликты были тяжелым и зачастую горьким опытом, но они не были войнами, которые убивают сотни или даже тысячи людей в день, и не были войнами против стран, которые могли бы оспорить наше господство в воздухе или на море. Такого не было с 1945 года.

Наша система высшего военного образования лишь частично компенсирует недостаток непосредственного опыта. Будучи министром обороны, Джеймс Мэттис призывал "вернуть войну в военные колледжи". Но военные колледжи, за важными и уважаемыми исключениями, в первую очередь предназначены для того, чтобы привлечь офицеров среднего звена в военно-политический мир международной политики, принятия оборонных решений и анализа. Это не инкубаторы элитных военных планировщиков и военных ученых, которые нам нужны.

Во многих кругах сохраняется убеждение, что настоящая война каким-то образом больше не придет к нам. Вот почему, хотя военные лидеры знают, что запасы боеприпасов слишком малы, они не стучат по столам своего гражданского начальства, умоляя их пополнить. Именно поэтому политические лидеры, в свою очередь, не могут объяснить американскому народу, что нам нужно тратить больше — намного больше — на оборону, если мы надеемся предотвратить в других частях мира ужасы, постигшие Украину. Именно поэтому гуманитарные ограничения на некоторые ценные виды оружия — в частности, на мины и кассетные боеприпасы — могут проникнуть в закон или политику, потому что мы почему-то думаем, что эти ужасы никогда не станут необходимостью.

На ум приходят два противоядия. Первый — это гораздо больше военной истории, старомодные ружья и пушки, какими бы устаревшими и смущающими они ни казались современному академическому уму. Военную историю следует читать широко и глубоко, сказал однажды величайший англоязычный военный историк 20-го века Майкл Ховард. Надо кое-что знать о многих войнах и многое о немногих, чтобы выработать чутье о том, что на войне пойдет хорошо, а что плохо, что можно предвидеть, а что нет.

И мы должны вести честный учет. Ошибки, даже большие, в военном суждении неизбежны. Но когда случаются ошибочные суждения, те, кто их делает, должны задать себе несколько болезненных и мучительных вопросов. И когда такие ошибки действительно становятся вопиющими, настойчивыми и, что гораздо хуже, непризнанными и неисследованными, журналистам, экспертам и чиновникам следует задуматься над тем, стоит ли учитывать то или иное мнение, как это происходит сегодня с войной на Украине. В противном случае, самый последний на сегодня набор ошибок наверняка не будет последним и даже не худшим.

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