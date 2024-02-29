Секта уклонистов. Как в Украине под видом помощи ВСУ пытаются не платить налоги

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Ты либо в армии, либо работаешь на армию.

Так и только так должно быть. Пока ты не на фронте, должен делать все, чтобы фронту помогать.

Прежде всего, речь идет о налогах — единственном источнике наполнения бюджета обороны. Это — база.

Есть уже целая секта бизнесменов, которые продвигают тезис о том, что, мол, зачем платить в бюджет, если эти деньги оттуда украдут? Лучше напрямую донатить.

Ну, уважаемые, для начала, а как насчет зарплаты военным, кто ее украдет? А как насчет оружия, кто его купит, вы?

Во-вторых, на базе анализа уплаты налогов сетями АЗС имею все основания утверждать, что сумма донатов (пусть это даже миллионные суммы) и близко не перекрывает "оптимизированные" суммы налогов. В наиболее дерзких случаях — даже 10% не перекрывает. Условно, не доплатил в бюджет 10 грн, одну гривну задонатил, а еще 50 копеек потратил на пиар этой акции (я о донатах).

Дороговатые донаты получаются, не так ли?

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Поэтому сначала все налоги государству, а потом определяйтесь, готовы вы помогать армии "за свои" или нет. Дело добровольное (а мы посмотрим).

Я также убежден, что государство должно мониторить налоговую эффективность в пересчете на каждого работника бизнеса. Это наиболее адекватный показатель эффективности солдата "экономического" фронта. Если ты не выполняешь нормативы, то, может, пусть задачу решает тот, кто выполняет?

Могу лишь сказать, опять-таки на примере рынка "горючего", что те, кто является лидером по уплате налогов, является первым и по помощи. Что характерно, и по прибыли тоже. То есть денег хватает на все — и государству, и армии, и акционерам. Ну, а кто и как занимается распределением денег в этом треугольнике, это уже дело личное.

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