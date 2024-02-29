Секта ухилянтів. Як в Україні під виглядом допомоги ЗСУ намагаються не сплачувати податки

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Ти або в армії, або працюєш на армію.

Так і тільки так має бути. Поки ти не на фронті, маєш робити все, щоб фронту допомагати.

Насамперед ідеться про податки — єдине джерело наповнення бюджету оборони. Це — база.

Є вже ціла секта бізнесменів, які просувають тезу про те, що, мовляв, навіщо платити до бюджету, якщо ті гроші звідти вкрадуть? Краще напряму донатити.

Ну, шановні, для початку, а як щодо зарплатні військовим, хто її вкраде? А як щодо зброї, хто її купить, ви?

По-друге, на базі аналізу сплати податків мережами АЗС маю всі підстави стверджувати, що сума донатів (нехай це навіть мільйонні суми) й близько не перекриває "оптимізованих" сум податків. У найзухваліших випадках — навіть 10% не перекриває. Умовно, не доплатив у бюджет 10 грн, одну гривню задонатив, а ще 50 копійок витратив на піар цієї акції (я про донати).

Дорогуваті донати виходять, чи не так?

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Тому спочатку всі податки державі, а потім визначайтеся, готові ви допомагати армії "за свої" чи ні. Справа добровільна (а ми подивимося).

Я також переконаний, що держава має моніторити податкову ефективність у перерахунку на кожного працівника бізнесу. Це найадекватніший показник ефективності солдата "економічного" фронту. Якщо ти не виконуєш нормативи, то, може, нехай задачу вирішує той, хто виконує?

Можу лише сказати, знову-таки на прикладі ринку "пального", що ті, хто є лідером зі сплати податків, є першим і в допомозі. Що характерно, і в прибутку теж. Тобто грошей вистачає на все — і державі, і армії, і акціонерам. Ну, а хто і як займається розподіленням грошей у цьому трикутнику, це вже справа особиста.

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