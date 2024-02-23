Захід заробляє на війні. Як переконати союзників виділити гроші Україні

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Допомога Україні – це вигідно!

Несила вже дивитись на ті вагання та "стурбованості" Заходу щодо допомоги Україні. Тим паче, що йдеться про копійчані витрати у масштабах західних економік.

Ба більше, Захід непогано заробляє на нашій біді. Нарощують виробництво військові заводи, оновлюються запаси озброєння.

А ось вам свіжий приклад. Європейські та американські нафтові компанії отримали рекордні прибутки понад $281 млрд із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це пише LIGA.Бізнес з посиланням на розслідування групи Global Witness.

Згідно з даними аналізу, п’ять найбільших західних нафтогазових компаній – Shell, BP, Chevron, ExxonMobil та TotalEnergies отримали понад $281 мільярд прибутків після початку вторгнення РФ в Україну.

Причина – зростання цін на енергоносії через війну в Україні й економічні антиросійські санкції.

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Ці трансформації ми відчули й на собі – американське дизпальне та скраплений газ стали буденністю в Україні. Непоганий попит ми створили й для європейських НПЗ, які продають нам нафтопродукти з гарними націнками. Також ми завантажили європейську портову та транспортну інфраструктуру.

Думаю, якщо комплексно порівняти вигоди Європи й Штатів, отримаємо цифру, на тлі якої допомога нам, включно з витратами на українців в Європі, може здатися смішною.

Це стосується зокрема й Польщі, яка нам постійно нагадує про свою допомогу. Скільки ми купуємо в поляків пального, платимо в портах, на залізниці, в цінах на пальне? Які транзитні доходи забезпечили Варшаві за рахунок постачання безлічі номенклатури необхідних нам товарів? Та скільки заробляють польські експортери, яким відкрився наш величезний ринок?

Пишу це не для зради. Економічний вектор має поповнити аргументацію української сторони у переговорах з партнерами.

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