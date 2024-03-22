Рекордные прибыли на войне: сколько Польша зарабатывает на бензине для Украины

Поляки все чаще говорят об усталости от Украины. Вспоминая это, экономист Сергей Куюн предлагает нашим партнерам посчитать, какие огромные деньги они заработали с начала войны только на транзите топлива через свою территорию.

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Как Украина помогает Польше

Кто ездил поездом в Польшу через Хелм, наверное, видел жизнерадостный железнодорожный состав фирменных цистерн UPG. Но для меня лично эта картинка интересна не своей эстетикой, это очень показательная иллюстрация и напоминание об изменениях на рынке топлива и его логистике за последние два года.

Польское направление импорта нефтепродуктов с 0% в 2021 году выросло до 36% в 2023-м. В абсолютных цифрах это 2,1 млн т бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

Только 20% от этого объема — топливо польского производства. Остальное — транзит из польских портов, Германии, Литвы с Латвией.

70% объема поступило по железной дороге, остальное — автомобильным транспортом.

Итак, Украина дала импульс загрузке польских НПЗ, портов, железной дороги, автодорог.

Сформирован большой пакет заказов польским трейдерам, которые последние два года отчитываются об исторических рекордах прибыли. Последнее можно трактовать и как рекордные налоги в польский бюджет.

Сколько это в деньгах? По моим расчетам, если взять средние тарифы на перевалку в портах, железнодорожную транспортировку, перевалку на границе с узкой на широкую колею и расходы на автоперевозки, получим около $330 млн за 2022-2023 годы. Не исключаю, что сумма на самом деле больше, потому что премии на топливо в 2022 году были фантастические.

Еще раз — это не товарооборот (тот измеряется миллиардами евро), это заработок государственных и частных компаний Польши.

И это только одна отрасль.

Поэтому мне странно слышать об усталости от Украины, особенно от поляков. Война дала мощный стимул польской экономике как за счет спроса на товары и услуги, за счет труда миллионов украинцев в Польше, благодаря доступу на огромный рынок, где польские товары в приоритетном порядке заняли место российских и белорусских. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что наш стратегический партнер растет быстрее всех в Европе.

Мне лично обидно слышать, когда польские политики говорят об Украине исключительно в контексте помощи, хотя никогда не вспоминают и не говорят своим избирателям о том, сколько их страна получила за счет появления такого партнера, как Украина.

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