Купівля машини — не критична потреба: голова Мінфіну прокоментував військовий збір на авто

Сергій Марченко вважає, що придбання машини під час бойових дій не є критичним, проте якщо громадянин все ж купує авто, то необхідно додатково підтримати Збройні сили України.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко не вважає проблемою запровадження 15% військового збору під час першої реєстрації авто. За його словами, купівля машини не є нагальною потребою. Про це він заявив у інтерв’ю "РБК-Україна"

"Зростання цін на що? Авто? Квартири? Наскільки зараз це нагальна потреба? Ще раз, я підкреслю — у нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще Збройні сили", — зазначив Сергій Марченко.

Також голова Мінфіну наголосив, що автомобілі для сектору безпеки та оборони завозяться без сплати ПДВ та мита.

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Міністр фінансів ознайомлений із критикою військового збору від автодилерів, які побоюються, що його впровадження призведе до тінізації авторинку. Він визнає, що частково це можливо, проте тоді виникатимуть питання до правоохоронних органів, які повинні боротися з тіньовим ринком.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів планує запровадити військовий збір при першій реєстрації авто в Україні (як нових, так і вживаних, ввезених із-за кордону) у розмірі 15% від вартості. Збільшення податків покликане закрити "діру" в держбюджеті.

Раніше Фокус розповідав, що законопроєкт про військовий збір зчинив ажіотаж на українському авторинку.

Також ми писали, що українці під час війни активно купують дорогі преміальні автомобілі.