Покупка машины — не критическая потребность: глава Минфина прокомментировал военный сбор на авто

Сергей Марченко считает, что приобретение машины во время боевых действий не является критичным, однако если гражданин все же покупает авто, то необходимо дополнительно поддержать Вооруженные силы Украины.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко не считает проблемой введение 15% военного сбора при первой регистрации авто. По его словам, покупка машины не является насущной необходимостью. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина"

"Рост цен на что? Авто? Квартиры? Насколько сейчас это насущная необходимость? Еще раз, я подчеркну — у нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не надо покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще Вооруженные силы", — отметил Сергей Марченко.

Также глава Минфина отметил, что автомобили для сектора безопасности и обороны завозятся без уплаты НДС и пошлины.

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Министр финансов ознакомлен с критикой военного сбора от автодилеров, которые опасаются, что его внедрение приведет к тенизации авторынка. Он признает, что частично это возможно, однако тогда будут возникать вопросы к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком.

Напомним, Кабинет Министров планирует ввести военный сбор при первой регистрации авто в Украине (как новых, так и подержанных, ввезенных из-за рубежа) в размере 15% от стоимости. Увеличение налогов призвано закрыть "дыру" в госбюджете.

Ранее Фокус рассказывал, что законопроект о военном сборе вызвал ажиотаж на украинском авторынке.

Также мы писали, что украинцы во время войны активно покупают дорогие премиальные автомобили.