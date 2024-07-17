Украинцы активно покупают дорогие авто во время войны: популярные марки и модели (фото)

Доля премиальных автомобилей на украинском рынке составляет 18,5%. Наибольшим спросом пользуются модели BMW.

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Спрос на дорогие авто в Украине остается высоким во время войны. За первую половину 2024 года продажи моделей премиум-класса снизился на 1% по сравнению с рекордным 2023 годом. Такую статистику публикует информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

В июне продажи премиальных авто выросли на 7%. Их доля на рынке составляет 18,5% (в прошлом году она достигла 21,7%).

BMW X5 является самой популярной премиальной моделью в Украине Фото: BMW

В большинстве регионов отмечается незначительное снижение спроса на дорогие авто. Впрочем, в Тернопольской, Запорожской, Ивано-Франковской и Киевской областях он вырос.

Лидером в премиум-классе является бренд BMW с ростом продаж на 3% и рекордным показателем для себя в Украине. Второе место занимает Mercedes-Benz с падением на 36%. Спрос на Lexus вырос на 10%, а на Audi — сразу на 56%.

ТОП 5 самых популярных премиальных автобрендов в Украине:

BMW — 2105 проданных авто. Lexus — 1004. Mercedes-Benz — 904. Audi — 858. Volvo — 454.

Спрос на BMW 3 Series резко вырос на BMW 3 Series Фото: BMW

Самыми популярными моделями в сегменте являются BMW. Особенно отмечается скачок спроса на BMW 3 Series из-за скидок — только в июне этих седанов продали более 100.

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Самые популярные авто премимум-класса в Украине за 2024 год:

BMW X5. BMW 3 серии. BMW X3. BMW X6.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине растет спрос на подержанные автомобили. Самыми популярными являются модели Volkswagen.

Также мы писали, что на украинский рынок вышел новый BMW X2 2024. Теперь у него есть электрическая версия.