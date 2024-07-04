В Украине растет спрос на авто с пробегом: самые популярные модели (фото)

Средний возраст подержанных авто, которые ввозят в Украину, составляет 8,8 года. Самыми популярными являются компактные модели С-класса, которые чаще выбирают с бензиновыми двигателями.

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Украинцы продолжают активно покупать подержанные автомобили. За июнь 2024 года их поставили на учет 18,6 тыс. — в 3,5 раза больше, чем новых машин за этот период. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с июнем прошлого года наблюдается рост в 7%. В то же время, по сравнению с маем продажи несколько упали (на 4%).

Volkswagen Golf остается лидером на подержанном рынке Фото: Volkswagen

Средний возраст авто с пробегом, приобретенных в июне, составляет 8,8 года. Почти половина из них (49%) оснащены бензиновыми двигателями. Доля дизельных автомобилей составляет 22%, электрокаров — 18%, авто с ГБО — 6%, а гибридов — 5%.

Важно

Из каких стран чаще всего завозят автомобили в Украину в 2024 году

Самые популярные авто с пробегом в Украине — модели С-класса. Лидером остается Volkswagen Golf (989 авто), второе место занимает Renault Megane (691 ед.), а третье — Skoda Octavia (598). Впрочем, в ТОП 10 есть и кроссоверы, и электромобили.

Renault Megane продолжает пользоваться спросом Фото: Renault

Самые популярные подержанные авто в Украине за июнь 2024 года:

Volkswagen Golf — 989 авто. Renault Megane — 691 ед. Skoda Octavia — 598 ед. Volkswagen Tiguan — 541 ед. Volkswagen Passat — 500. Nissan Rogue — 470. Audi Q5 — 442. Tesla Model 3 — 419. Nissan Leaf — 410. Tesla Model Y — 367.

Всего за первую половину 2024 года в Украине первую регистрацию прошли 113,3 тыс. авто с пробегом, что на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал о самых надежных авто с пробегом в возрасте 3 лет.

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