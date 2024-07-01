В Украине снижается спрос на новые авто: какие марки и модели продолжают покупать (фото)

Продажи новых авто в Украине впервые за 2024 год продемонстрировали падение. В то же время растет спрос на дорогие авто — в тройке лидеров оказался премиальный бренд.

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Авторынок Украины перестал расти и продемонстрировал снижение продаж. За июнь украинцы приобрели 5,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Падение продаж по сравнению с 2023 года фиксируется впервые в этом году. По сравнению с маем 2024 года также зафиксирован спад — на 7%. В этом году только в январе покупали меньше автомобилей.

Renault Duster — самое популярное авто в Украине Фото: Renault

Лидерство на рынке сохраняет Toyota — 853 проданных авто. На второе место неожиданно поднялся премиальный бренд BMW (545 авто), а марка Renault опустилась на третью позицию (487 ед.).

В ТОП 5 лидеров также попали Skoda (278 авто) и Volkswagen (269). Самое популярное авто в Украине за июнь — кроссовер Renault Duster, который нашел 447 покупателей.

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Всего за первую половину 2024 года в Украине продали 32,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% превышает показатель первого полугодия прошлого года.

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