В Україні знижується попит на нові авто: які марки і моделі продовжують купувати (фото)

Продажі нових авто в Україні вперше за 2024 рік продемонстрували падіння. Водночас росте попит на дорогі авто — у трійці лідерів опинився преміальний бренд.

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Авторинок України перестав зростати та продемонстрував зниження продажів. За червень українці придбали 5,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 8% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Падіння продажів порівняно з 2023 року фіксується вперше цьогоріч. Порівняно із травнем 2024 року також зафіксовано спад – на 7%. У цьому році лише в січні купували менше автомобілів.

Renault Duster — найпопулярніше авто в Україні Фото: Renault

Лідерство на ринку зберігає Toyota – 853 проданих авто. На друге місце несподівано піднявся преміальний бренд BMW (545 авто), а марка Renault опустилася на третю позицію (487 од.).

До ТОП 5 лідерів також потрапили Skoda (278 авто) і Volkswagen (269). Найпопулярніше авто в Україні за червень – кросовер Renault Duster, який знайшов 447 покупців.

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Усього за першу половину 2024 року в Україні продали 32,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 21% перевищує показник першого півріччя минулого року.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші авто у світі за 2024 рік. Tesla втратила лідерство.

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