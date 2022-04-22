Обіцяють допомогу: країни G7 нададуть Україні підтримку на $24 млрд

Експерти розповіли, чого очікувати від заяви країн G7 стосовно надання фінансової допомоги Україні, й на скільки місяців війни її вистачить.

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Україна, охоплена війною, продовжує шукати фінансову підтримку від світової спільноти. Зокрема, в четверг 21 квітня з заяви міністрів фінансів і голів центробанків щодо підсумків засідання у Вашингтоні стало відомо, що країни G7 в 2022 році нададуть Україні додаткову підтримку розміром понад $24 млрд.

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"На тлі жорстокої російської агресії, страждань українського населення і руйнації самої країни ми готові зробити більше в міру необхідності", — наголошується в вищезгаданому документі. Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна звернулася до G7 по допомогу в об’ємі $50 млрд, які необхідні для підтримки армії і соціальної сфери.

Проте, опитані Фокусом експерти звертають увагу на відсутність конкретики в цьому обнадійливому для України повідомленні. "В прес-релізі міністрів фінансів країн G7 було зазначено лише те, що ці країни разом з міжнародною спільнотою будуть продовжувати надавати підтримку Україні протягом 2022 року і надалі, й те що загальна сума складатиме як мінімум $24 млрд. Жодні інші деталі не озвучувались", — зауважує Костянтин Фастовець, керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії "Adamant Capital".

Відповідно, поки не зрозуміло, мова йде про позику чи безповоротну допомогу. Більш того, інший експерт, який утримався від коментаря, не виключив, що вказана сума допомоги включає й військові поставки, й тренінги, а не лише грошові надходження. В свою чергу, Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна, припускає, що можлива певна комбінація й частина допомоги піде по грантовим каналам, а щось буде надано як кредити.

"Наскільки фінансування у вказаних об’ємах вплине на ситуацію в держфінансах на тлі війни з Росією, залежить від конкретних сум, які будуть виділені найближчим часом, — продовжує Костянтин Фастовець. — Мінфін України озвучив, що в квітні та надалі в умовах війни, дефіцит бюджету щомісяця сягатиме близько $5-7 млрд. Таким чином, якщо фінансування буде надаватися достатньо швидко, вдастся перекрити потреби, які виникатимуть до липня-серпня 2022 року включно".

Дмитро Боярчук вважає названу цифру $5-7 млрд адекватною оцінкою ситуації. "За орієнтовними розрахунками доходи бюджету очікуються на рівні 50-60% від довоєнних, які складали біля $5 млрд на місяць без врахування Пенсійного фонду, — уточнює експерт. — Березень 2022 року був не показовим, бо багато підприємств зробили оплату податків авансом й мав місце довоєнний "жирок". Але з кожним новим місяцем ситуація буде ускладнюватись". До цього, на тлі суттєвого зниження доходів бюджету, країна отримує значне зростання поточних воєнних й соціальних витрат.

Якщо конфлікт затягнеться довше літа, Україні до кінця року буде потрібно не менше $50 млрд загалом, які нещодавно й запитувала Україна у G7. Цікаво, що аналітики EMFI group вважають, затяжний конфлікт найімовірнішим сценарієм розвитку ситуації в Україні з вірогідністю 75%. Проте, Костянтин Фастовець зауважує, що після закінчення військових дій, у уряду України виникнуть потреби в фінансуванні реконструкції знищеної інфраструктури й суми потрібної допомоги будуть ще більшими, ніж ті, які обговорюються сьогодні.

Нагадаємо, Сергій Марченко, міністр фінансів України, порівняв Росію із хворобою світової економіки, а Україну — з клітинами імунітету, які мають бути активовані міжнародною медициною, щоб убити хворобу. Таким чином очільник Мінфіну наголошує на важливості фінансової підтримки для нормалізації економічної ситуації в Україні.

Важливо, що попри воєнний стан Україна продовжує сплачувати свої зобов'язання по держборгу. Чому Україні важливо підтримувати свій статус надійного партнера пояснює Тарас Котович, старший фінансовий аналітик групи ICU в своїй колонці для Фокусу.