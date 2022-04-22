Обещают помощь: страны G7 окажут Украине поддержку на $24 млрд

Эксперты рассказали, чего ожидать от заявления стран G7 о предоставлении финансовой помощи Украине, и на сколько месяцев войны ее хватит.

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Украина, охваченная войной, продолжает искать финансовую поддержку мирового сообщества. В частности, в четверг 21 апреля из заявления министров финансов и председателей центробанков об итогах заседания в Вашингтоне стало известно, что страны G7 в 2022 году окажут Украине дополнительную поддержку в размере более $24 млрд. мы готовы сделать больше по мере необходимости.

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"На фоне жестокой российской агрессии, страданий украинского населения и разрушения самой страны мы готовы сделать больше по мере необходимости", — отмечается в вышеупомянутом документе. Ранее СМИ сообщали, что Украина обратилась к G7 за помощью в объеме $50 млрд, необходимых для поддержки армии и социальной сферы.

Опрошенные Фокусом эксперты обращают внимание на отсутствие конкретики в этом обнадеживающем для Украины сообщении. "В пресс-релизе министров финансов стран G7 было отмечено лишь то, что эти страны вместе с международным сообществом будут продолжать оказывать поддержку Украине в течение 2022 года и в дальнейшем, и то, что общая сумма будет составлять как минимум $24 млрд. Никакие другие детали не озвучивались", — отмечает Константин Фастовец, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании "Adamant Capital".

Соответственно, пока не понятно, речь идет о ссуде или безвозвратной помощи. Более того, другой эксперт, воздержавшийся от комментария, не исключил, что указанная сумма помощи включает и военные поставки, и тренинги, а не только денежные поступления. В свою очередь Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина, предполагает, что возможна определенная комбинация и часть помощи пойдет по грантовым каналам, а что-то будет предоставлено как кредиты.

"Насколько финансирование в указанных объемах повлияет на ситуацию в госфинансах на фоне войны с Россией, зависит от конкретных сумм, которые будут выделены в ближайшее время, – продолжает Константин Фастовец. — Минфин Украины озвучил, что в апреле и далее в условиях войны, дефицит бюджета будет ежемесячно составлять около $5-7 млрд. Таким образом, если финансирование будет предоставляться достаточно быстро, удастся перекрыть потребности, которые будут возникать до июля-августа 2022 года включительно".

Дмитрий Боярчук считает названную цифру в $5-7 млрд адекватной оценкой ситуации. "По ориентировочным расчетам доходы бюджета ожидаются на уровне 50-60% от довоенных, которые составляли около $5 млрд в месяц без учета Пенсионного фонда, – уточняет эксперт. — Март 2022 года был не показательным, потому что многие предприятия произвели оплату налогов авансом и имел место довоенный "жирок". Но с каждым новым месяцем ситуация будет усложняться". При этом, на фоне существенного снижения доходов бюджета страна получает значительный рост текущих военных и социальных расходов.

Если конфликт затянется дольше лета, Украине до конца года потребуется не менее $50 млрд в общей сумме, которые недавно и запрашивала Украина у G7. Интересно, что аналитики EMFI group считают затяжной конфликт наиболее реальным сценарием развития ситуации в Украине с вероятностью 75%. Однако Константин Фастовец отмечает, что после окончания военных действий у правительства Украины возникнут потребности в финансировании реконструкции уничтоженной инфраструктуры и суммы необходимой помощи будут еще больше, чем те, которые обсуждаются сегодня.

Напомним, Сергей Марченко, министр финансов Украины, сравнил Россию с болезнью мировой экономики, а Украину – с клетками иммунитета, которые должны быть активированы международной медициной, чтобы убить болезнь. Таким образом, глава Минфина отмечает важность финансовой поддержки для нормализации экономической ситуации в Украине.

Важно, что, несмотря на военное положение, Украина продолжает платить свои обязательства по госдолгу. Почему Украине важно поддерживать свой статус надежного партнера, объясняет Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU в своей колонке для Фокуса.