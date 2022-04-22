"Росія – хвороба світової економіки". Як світ має допомогти Україні знищити цю заразу

"Ми сподіваємося, що українські військові закінчать війну незабаром, але до цього ми повинні мати можливість фінансувати гуманітарні та соціальні потреби. І для цього світ має зробити правильний вибір.". Виступ міністра економіки України Сергія Марченка на сесії G-20.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Росія — це хвороба світової економіки. Україна — це ті клітини імунітету, які мають бути активовані міжнародною медициною, щоб убити хворобу. Іншого рішення не існує. Інакше інфекція пошириться на інші країни та почнеться зараження.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Наслідки війни відчуває не тільки Україна. Війна уповільнює зростання, підвищує ціни на продукти харчування та енергію, пришвидшується інфляція та знижуються доходи, одночасно порушуючи торгівлю і ланцюжки поставок у всьому світі. Втрати українського сільськогосподарського виробництва болісно відчують за тисячі кілометрів: від Північної Африки до Південної Америки. Країни з розвиненою економікою вже страждають від кризи.

Важливо

Потрібно знати, де натиснути. Як насправді працюють антиросійські санкції (схема)

Світова фінансова система може перейти до виживання, якщо не буде зроблено правильний вибір. Війна Росії проти України — це ще одна світова криза, яка потребує спільного підходу. Світ має об'єднати зусилля, щоб зупинити цю війну та допомогти Україні.

Поки глобальні наслідки не стали реальністю, нам потрібна підтримка — зовнішнє фінансування, яке зможе нормалізувати економічну ситуацію в Україні.

Якщо не враховувати витрати на забезпечення військових потреб, український бюджет — це поєднання гуманітарних і соціальних видатків, а також підтримка вразливих верств населення. Й український уряд повною мірою їх забезпечує. Наголошуємо, що навіть у цій надзвичайно складній ситуації український уряд повністю функціонує, і бюджет орієнтований на ці цілі.

Ми сподіваємося, що українські військові закінчать війну незабаром, але до цього ми повинні мати можливість фінансувати гуманітарні та соціальні потреби. І для цього світ має зробити правильний вибір. Щоб перемогти у цій війні, зупинити кризу та повернути інші країни з фінансової прірви — світ має забути про відмінності між країнами та скоординувати зусилля, щоб зупинити війну та змусити Росію вивести свої війська із суверенної території України.

Для того, щоб український уряд працював на повну силу і щоб ми могли продовжувати надавати всі необхідні послуги нашому населенню, як ми це й робимо зараз, закликаємо виділити частину своїх ресурсів у будь-якій формі для потреб бюджету України.

Не всі присутні на саміті G20 є державами-донорами. Але всі отримали свою частку Спеціальних прав запозичень від МВФ. І якщо ви спрямуєте хоча б 10% із них в Україну, це матиме для нас велике значення.

Нині правильний час для правильного вибору.

Ця війна має закінчитися.

Джерело.