Давид Арахамия рассказал о проработке сценариев войны в Украине

По словам нардепа, существует мало войн, которые заканчиваются через несколько недель или месяцев.

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Украина готовит планы адаптации к разным сценариям развития событий и длительности войны с Россией. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с РФ, глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия. Его слова цитирует пресс-служба партии.

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По словам Арахамии, все украинцы ожидают победы в ближайшее время.

"Мы не хотим даже думать о том, что это будет длительный сценарий войны", — заявил Арахамия.

Но, по словам политика, очень мало войн заканчивались через несколько недель или несколько месяцев. Поэтому Украина должна учитывать все возможные варианты, когда закончится война и сколько она продлится. Исходя из этого нужно проводить адаптацию жизни страны к разным сценариям.

"Институт стратегических исследований сейчас разрабатывает все сценарии продолжительности войны в Украине. Идет подготовка к адаптации к разным сценариям", — говорит Арахамия.

По словам главы фракции "Слуга народа", нужно учитывать все риски и все варианты.

"И все же мы верим в победу ВСУ, и сможем выгнать врага в ближайшее время", – сказал политик.

Напоминаем, что президент Зеленский не исключает выхода Украины из переговоров с Россией. В то же время, по словам Зеленского, результат на переговорах с РФ может быть достигнут только в ходе встречи лидеров двух стран.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия игнорирует специальные переговоры по Мариуполю и возможный обмен Медведчука.

Также напоминаем, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что война Украины с Россией может затянуться на месяцы или даже годы. В то же время члены НАТО не прекратят как экономическую, так и военную помощь нашей стране.