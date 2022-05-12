Україна веде переговори про евакуацію тяжко поранених з "Азовсталі", — Верещук

Глава Мінреінтеграції закликала ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію щодо обміну "500 або 600" людей. І додала, що переговори відбуваються поетапно.

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Українська влада прикладає максимум зусиль для евакуації заблокованих військ на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, заявила віцепрем'єр-міністриня України з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

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Чиновниця закликала медійних осіб не спекулювати на цій темі, наголосивши, що це може зірвати переговори щодо звільнення українських військових.

"На жаль, публічні коментарі деяких політиків, журналістів і громадських діячів про зміст переговорів не лише дезінформують і дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу. Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого ви не знаєте. Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть, що хочете. А зараз прошу бути відповідальними і не заважати", — написала Верещук.

Вона також розповіла про кількість людей, яких центральна влада намагається витягнути з блокади на металургійному заводі.

"Для ясності: зараз ми ведемо переговори лише про 38 тяжко поранених (лежачих) бійців. Працюємо поетапно. Обмінюємо 38 тяжких, потім рухатимемося далі. Зараз немає переговорів про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ. Закликаю всіх працювати серйозно, не пускатися в нереальні міркування та заяви. Тільки реалістичність і тверезість думок та дій дасть результат", — заявила Ірина Верещук.

Нагадаємо, що 12 травня у Національній гвардії України заявили, що Україна працює над процедурою "екстракшн" для військових на території "Азовсталі". Ця процедура дає змогу вивезти бійців на територію третьої держави. Маріуполь став одним із символів мужності українських військових і місць ганьби РФ, заявили в Нацгвардії. Усе українське керівництво працює над тим, щоб зберегти життя захисникам міста.

Також Фокус розповідав, що в Маріуполі російські окупанти планують провести референдум про включення міста до складу Російської Федерації. Наразі там готуються організувати мобільний зв'язок російського оператора, а також запровадити роботу російських ЗВО.