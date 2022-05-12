Окупанти РФ планують провести в Маріуполі "референдум" 15 травня, — радник мера

За словами Петра Андрющенка, місто хочуть додати до складу "ДНР". При цьому вже ведуться роботи з відкриття відділень російського мобільного зв'язку та банків.

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Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у своєму офіційному телеграм-каналі розповів про ситуацію у місті, яке блокують російські окупанти.

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Чиновник стверджує, що окупанти готують "референдум" про входження міста до складу Російської Федерації. Йдеться про повне входження так званої "ДНР" разом із захопленим містом.

"Перший крок — перехід на російський код мобільного зв'язку. Тепер в ДНР мають зайти російські банки й установи вищої освіти. По установах вищої освіти буде визначено Росією окремий перелік інститутів, які не лише здійснюватимуть зарахування дітей з окупованих територій, а й безпосередньо працюватимуть на території області. Надходить інформація про намір організації та проведення референдуму в Маріуполі до приєднання до Росії. Учора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неодноразово отримували свідчення джерел, що самопроголошений мер назве саме цю дату. Не можемо ні підтвердити, ні спростувати — продовжуємо відслідковувати та фіксувати", — сказав Андрющенко.

Зазначимо, що в Маріуполі на території заводу "Азовсталь" продовжують тримати оборону військові з полку "Азов" та українські морські піхотинці.

Раніше Фокус розповідав, що віцепрем'єр-міністриня України з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що Україна запропонувала Росії обміняти поранених із території заводу "Азовсталь" на російських військовослужбовців, які перебувають у полоні в України. Верещук зазначила, що деблокувати Маріуполь військовим шляхом наразі неможливо. А всілякі ініціативи з вивезення тяжко поранених бійців окупанти РФ залишають без відповіді.

Також стало відомо, що телеведучого Андрія Бєднякова звинуватили у зраді Маріуполя. Телеведучий запевнив хейтерів, що Маріуполь, як й інші окуповані міста, буде звільнено.