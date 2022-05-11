Україна запропонувала Росії обміняти поранених на "Азовсталі" на полонених окупантів, — Верещук

За словами голови Мінреінтеграції, деблокувати Маріуполь військовим шляхом наразі неможливо. А всілякі ініціативи з вивезення тяжко поранених бійців окупанти РФ залишають без відповіді.

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Політичне керівництво України продовжує пошуки варіантів порятунку військових, заблокованих на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Про це у своєму офіційному телеграм-каналі повідомила віцепрем'єр-міністерка із питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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За словами чиновниці, росіяни відкидають усі пропозиції щодо вивезення тяжко поранених українських воїнів, зокрема і так званий екстракшн (вивіз військових на територію третьої країни).

"Станом на зараз військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо. Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно. Що робити? Уряд опрацьовує" різні варіанти, жоден з них не ідеальний, але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий. Як перший крок, запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших тяжко поранених хлопців з "Азовсталі" по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян. за стандартними правилами обміну військовополонених. Домовленості ще немає. Переговори продовжуються", — написала Ірина Верещук.

Раніше Фокус розповідав, що у боях на території заводу "Азовсталь" загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша. Відомо, що спортсмен служив у Збройних Силах України, а останніми днями перебував з іншими військовими на території заводу "Азовсталь". Загибель боксера підтвердила його мати.

Також ми повідомляли, що одного з маріупольців підозрюють у державній зраді. За даними слідства, електромонтер підприємства "Азовсталь" передав окупантам РФ відомості про розташування тунелів та укриттів на металургійному заводі.