У боях за "Азовсталь" загинув київський боксер Артем Моша (фото)

Відомо, що спортсмен служив у Збройних Силах України, а останніми днями перебував з іншими військовими на території заводу "Азовсталь". Загибель боксера підтвердила його мати.

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Чемпіон Києва з боксу Артем Моша загинув під час оборони Маріуполя, повідомляють на сторінці Київської федерації боксу у Facebook.

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Спортсмен служив у Збройних Силах України й останніми днями перебував разом з іншими українськими військовими на території заводу "Азовсталь".

Загибель боксера підтвердила і його мати, Ірина Єгорченко, яка також написала пост на своїй сторінці у Facebook.

"08.05.2022. В "Азовсталі" загинув мій син. Моша Артем Сергійович. Він пішов у вічність і перебуває у вічних оселях. Божі руки це єдине місце, куди я можу відпустити свого сина. Він загинув гідно, захищаючи Україну. Бог забрав його додому. Спасибі всім, хто стояв поруч, молився, постився, боровся. Останнє листування з ним і фото мого героя. Ти був дуже хорошим сином. Побачимося, синку, на небесах. Мама, яка дуже любить та чекає зустрічі. ми побачимося. Спасибі за мирне небо", — написала Ірина Єгорченко, додавши скриншот останнього листування із сином.

Раніше захисники "Азовсталі" пояснили, чому не здаються військам РФ. Військові в "Азовсталі" стали свідками воєнних злочинів російських окупантів у Маріуполі, сказав офіцер управління розвідки полку "Азов". Росія вважає всіх "азовців" терористами, їм загрожує в'язниця під час здачі в полон.

У місті вбито понад 25 тис. людей, тому окупанти не хочуть залишати когось із захисників у живих.

Також Фокус розповідав, за яких умов виживають бійці полку "Азов" на території заводу "Азовсталь". За словами українського бійця із позивним AntiKugut, поранені перебувають у жахливій санітарії, а медикаментів та ліків для них практично не залишилося.