"Рани гниють": боєць Азова показав, в яких умовах перебувають поранені на "Азовсталі" (відео)

За словами українського бійця із позивним AntiKugut, поранені перебувають у жахливій санітарії, а медикаментів та ліків для них практично не залишилося.

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Український військовий із полку "Азов" із псевдонімом AntiKugut показав, в яких умовах перебувають поранені бійці на обложеному російськими військовими металургійному заводі "Азовсталь" у Маріуполі. За його словами, військові виживають у жахливій антисанітарії, а медикаментів та ліків практично не залишилося, рани у військових гниють. Про це боєць ЗСУ розповів у Telegram.

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"У бійців немає антисептиків, немає бинтів, немає навіть зеленки з йодом, вже просто все на залишках. Там дезінфікують спиртом, рани у хлопців гниють, це все дуже сумно", — сказав він.

Військовий розповів, що пораненим потрібна кваліфікована медична допомога та їх потрібно вивезти до медичних закладів.

"Я сподіваюся, світова спільнота нарешті стрепенеться і забере наших поранених бійців, які заслуговують, щоб їм надали гідну медичну допомогу", — підсумував він.

Нагадаємо, 10 травня полк "Азов" показав поранених військових на заводі "Азовсталь". Деякі з них не мають рук і ніг, а належної допомоги вони отримати не можуть: військові перебувають у повній антисанітарії, необхідних медикаментів немає, а відкриті рани перев'язують нестерильними бинтами. Там вкотре закликали світову спільноту допомогти в евакуації поранених військових.

Захисники "Азовсталі" пояснили, чому не здаються в полон російським військовим. Офіцер розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що вони виконують наказ утримувати оборону. За його словами, в місті вбито 25 тисяч людей і в живих їх Росія не залишить.

У пресслужбі Нацгвардії розповіли, що зараз Україна та влада працюють над процедурою "екстракшн" для захисників Маріуполя. Вона передбачає вивіз військових та цивільних із місць ведення бойових дій третьою країною, яка не бере участі в бойових діях. Водночас Володимир Зеленський заявив, що Росія не погоджується на будь-які пропозиції щодо евакуації українських військових із Маріуполя.