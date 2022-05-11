"Раны гниют": боец Азова показал, в каких условиях пребывают раненые на "Азовстали" (видео)

По словам украинского бойца с позывным AntiKugut, раненые находятся в ужасной санитарии, а медикаментов и лекарств для них практически не осталось.

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Украинский военный из полка "Азов" с псевдонимом AntiKugut показал, в каких условиях пребывают раненые бойцы на осажденном российскими военными металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе. По его словам, военные выживают в ужасной антисанитарии, а медикаментов и лекарств практически не осталось, раны у военных гниют. Об этом боец ВСУ рассказал в Telegram.

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"У бойцов нет антисептиков, нет бинтов, нет даже зеленки с йодом, уже просто все на остатках. Там дезинфицируют спиртом, раны у ребят гниют, это все максимально печально", — сказал он.

Военный рассказал, что раненым нужна квалифицированная медицинская помощь и их нужно вывезти в медицинские учреждения.

"Я надеюсь, мировое сообщество наконец-то встрепенется и заберет наших раненых бойцов, которые заслуживают, чтобы им оказали достойную медицинскую помощь", — подытожил он.

Напомним, 10 мая полк "Азов" показал раненых военных на заводе "Азовсталь". У некоторых из них нет рук и ног, а надлежащей помощи они получить не могут: военных находятся в полной антисанитарии, необходимых медикаментов нет, а открытые раны перевязывают нестерильными бинтами. Там в очередной раз призвали мировое сообщество посодействовать эвакуации раненых военных.

Защитники "Азовстали" объяснили, почему не сдаются в плен российским военным. Офицер разведки полка "Азов" Илья Самойленко рассказал, что они выполняют приказ держать оборону. По его словам, в городе убиты 25 тысяч человек и в живых их Россия не оставит.

В пресс-службе Нацгвардии рассказали, что сейчас Украина и власти работают над процедурой "экстракшн" для защитников Мариуполя. Она предусматривает вывоз военных и гражданских из мест ведения боевых действий третьей страной, которая не принимает участие в боевых действиях. В то же время, Владимир Зеленский заявил, что Россия не соглашается на любые предложения по эвакуации украинских военных из Мариуполя.