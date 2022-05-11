В боях за "Азовсталь" погиб киевский боксер Артем Моша (фото)

Известно, что спортсмен служил в Вооруженных Силах Украины, а в последние дни находился с другими военными на территории завода "Азовсталь". Гибель боксера подтвердила его мать.

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Чемпион Киева по боксу Артем Моша погиб при обороне Мариуполя, сообщается на странице Киевской федерации бокса в Facebook.

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Спортсмен служил в Вооруженных Силах Украины, и в последние дни находился вместе с другими украинскими военными на территории завода "Азовсталь".

Гибель боксера подтвердила и его мать — Ирина Егорченко, которая также написала пост на своей странице в Facebook.

"08.05.2022. В "Азовсталь" погиб мой сын. Моша Артем Сергеевич. Он ушел в вечность и находится в вечных обителях. Божьи руки это единственное место, куда я могу отпустить своего сына. Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, постился, сражался. Последняя переписка с ним и фото моего героя. Ты был очень хорошим сыном. Увидимся сынок, на небесах. Мама, которая любит и ждет встречи. Мы увидимся. Спасибо за мирное небо", — написала Ирина Егорченко, приложив скриншот последней переписки с сыном.

Ранее защитники "Азовстали" объяснили, почему не сдаются войскам РФ. Воюющие за "Азовсталь" стали свидетелями военных преступлений российских оккупантов в Мариуполе, сказал офицер управления разведки полка "Азов". Россия считает всех "азовцев" террористами, им грозит тюрьма при сдаче в плен.

В городе убито более 25 тыс. человек, поэтому оккупанты не хотят оставлять кого-то из защитников в живых.

Также Фокус рассказывал, в каких условиях выживают бойцы полка "Азов" на территории завода "Азовсталь". По словам украинского бойца с позывным AntiKugut, раненые находятся в ужасной санитарии, а медикаментов и лекарств для них практически не осталось.