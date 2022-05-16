РосСМИ заявляют о сдаче в плен бойцов из "Азовстали": что известно (фото)

Пропагандисты ссылаются на слова лидера пророссийского батальона "Восток", заявивший о выходе солдат с белым флагом. Однако волонтеры InformNapalm за день до этого опубликовали данные о готовящихся провокациях.

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В российских СМИ распространяют информацию о том, что с завода "Азовсталь" вышло 10 бойцов с белым флагом. Об этом сообщает информагенство Ura.ru.

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По заявлению командира прорросийских боевиков батальона "Восток" Александра Ходаковского, из тоннеля вышли первые 10 военных с белыми флагами. Он также добавил, что это означает, что оккупанты "таки додавливают".

[ + – ] Публикация о "сдаче в плен" бойцов [ + – ] Публикация о "сдаче в плен" бойцов [ + – ] Публикация о "сдаче в плен" бойцов

Как добавил пророссийский боевик, они также несут ответственность за то, что Украина стала "такой".

[ + – ] Пост Ходаковского

Вместе с тем международная волонтерская организация InformNapalm еще вчера вечером, 15 мая заявила, что РФ готовит спецоперацию в Мариуполе. По данным 4 разных источников в Мариуполе запланировали масштабную спецоперацию с участием украинских военнопленных и похищенных россиянами мирных жителей.

Аналитики предполагают, что российское командование может использовать пленных для создания картинки в СМИ, что защитники "Азовстали" сдались в плен. Волонтеры опубликовали три пункта плана:

Привезти в Мариуполь до 2000 пленных людей. Отправить в Мариуполь военнослужащих разведроты, которые в обязательном порядке получили приказ взять противогазы, полный комплект ОЗК и дополнительные небольшие рюкзаки с неизвестным содержимым. Отправить в Мариуполь 6 автомобильных цистерн, содержимое которых неизвестно. В сопровождении с охраной на бронетехнике.

После создания нужной картинки для пропагандистов, ВС РФ могут применить содержимое цистерн (возможно, в них есть химвещества) чтобы, "выкурить" настоящих защитников. Также пленных могут использовать для живого щита при штурме комбината.

Напомним, 15 мая ВС РФ атаковали "Азовсталь" зажигательными или фосфорными бомбами. Их температура горения достигает 2000-2500 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что представители Минобороны провели встречу с родственниками бойцов из "Азовстали".