В Мариуполе в срочном порядке готовятся к эпидемии холеры — советник мэра

По словам Петра Андрющенко, в жару горожане подолгу не могут получить разрешение на погребение близких, поэтому вынуждены хоронить их во дворах жилых домов.

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Оккупанты отрицают угрозу эпидемии холеры в Мариуполе, но при этом в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение на базе больницы скорой медицинской помощи, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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"Почти готово 4 бокса для изоляции больных, — отметил он. — Инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного отделения, которое во время уличных боев в Мариуполе использовалось оккупантами для хранения около 600 тел погибших".

По словам Андрющенко, отделение возглавил приехавший из Сибири врач, чтобы получить уникальный опыт.

Советник мэра сообщил также, что горожане не могут нормально похоронить умерших близких. Несмотря на жару, на получение разрешения на погребение уходит до 10 дней. Все это время тела умерших хранят в домах или на улице у импровизированных моргов.

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"Последствия понятны всем. Поэтому количество собственноручно устроенных могил во дворах растет, — подчеркнул Петр Андрющенко. — Эксгумация де-факто остановлена".

Почему возникла угроза эпидемии

Ранее Андрющенко сообщал, что в Мариуполе зафиксирован резкий рост смертности, возможной причиной этого он называл эпидемию холеры. По его словам, море и источники питьевой воды загрязняются из-за того, что в городе слишком много гниющего мусора и неглубоких могил.

О том, что на оккупированных территориях стоит ожидать вспышки кишечных инфекций, в том числе и холеры, предупреждал и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Прежде всего эта угроза актуальна для районов, испытывающих нехватку чистой воды.

Напомним, на днях французское телевидение сняло в Мариуполе место массового захоронения с более чем 3 тыс. свежих могил. На большинстве из них не указаны имена умерших, на табличка написан только номер. Журналисты сообщили, что в другом районе на центральном городском кладбище вырыты три братские могилы, одна из которых пока пустая.