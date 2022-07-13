Приєднають захоплені області: в розвідці розповіли про плани Росії щодо України

Командування РФ провалило головну ціль — повну окупацію України. У Держдумі РФ готують можливі сценарії "референдумів" у Донецькій, Херсонській, Луганській областях.

Російське керівництво провалило головну ціль — повну окупацію України й зараз готується приєднати вже захоплені території. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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"Інтеграції в політичному, економічному та територіальному планах. Як це відбуватиметься, подивимося ближче до осені. 11 вересня — це єдиний день голосування", — зазначив Скібіцький.

Заходи, які Росія проводить у Донецькій, Херсонській, Луганській областях, говорять про планомірну підготовку до так званих референдумів.

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Представник ГУР МО розповів про підготовку до законодавчих ініціатив, які мають спростити процедуру набуття російського громадянства мешканцям захоплених областей.

Коли РФ оголосить про загальну мобілізацію

Скібіцький також говорив, що загальну мобілізацію в Росії можуть розпочати лише після оголошення війни.

"Путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану "спеціальну військову операцію" і не хоче визнати, що це повномасштабна війна", — пояснили розвідники.

"Війна йде не лише на території Луганської та Донецької областей, як говорив Путін, а проти української держави та народу", — підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, що 11 липня українські військові вдало вдарили по російських складах із боєприпасами у Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. ЗСУ добре спрацювали з РСЗВ HIMARS — із 30 ударів не було жодного промаху.

Генштаб ЗСУ раніше не відкинув можливість наступу ворожої армії в напрямку "Ізюм – Слов'янськ". У ЗС РФ спостерігається низький морально-психологічний стан — вживання алкоголю та дезертирство.