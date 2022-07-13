Присоединят захваченные области: в разведке рассказали о планах России по Украине

Командование РФ провалило главную цель – полную оккупацию Украины. В Госдуме РФ готовят возможные сценарии "референдумов" в Донецкой, Херсонской, Луганской областях.

Российское руководство провалило главную цель – полную оккупацию Украины и сейчас готовится присоединить уже захваченные территории. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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"Интеграции в политическом, экономическом и территориальном планах. Как это будет происходить, посмотрим поближе к осени. 11 сентября – это единственный день голосования", – отметил Скибицкий.

Мероприятия, которые Россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, говорят о планомерной подготовке к так называемым референдумам.

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Представитель ГУР МО рассказал о подготовке к законодательным инициативам, которые должны упростить процедуру получения российского гражданства жителям захваченных областей.

Когда РФ объявит о всеобщей мобилизации

Скибицкий также говорил, что всеобщую мобилизацию в России могут начать только после объявления ​​войны.

"Путин не признает то, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки, он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признать, что это полномасштабная война", – пояснили разведчики.

"Война идет не только на территории Луганской и Донецкой областей, как говорил Путин, а против украинского государства и народа", – подытожил Скибицкий.

Напомним, что 11 июля украинские военные удачно ударили по российским складам с боеприпасами в Луганской, Запорожской и Херсонской областях. ВСУ хорошо сработали с РСЗО HIMARS – из 30 ударов не было ни одного промаха.

Генштаб ВСУ ранее не исключил возможность наступления вражеской армии в направлении "Изюм – Славянск". У ВС РФ наблюдается низкое морально-психологическое состояние – употребление алкоголя и дезертирство.