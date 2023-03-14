"Я — единственный кандидат": Трамп пообещал предотвратить Третью мировую войну

Политик уверен, что победит на президентских выборах в США в 2024 году и до того, как въедет в Овальный кабинет — закончит российско-украинскую войну.

Related video

Дональд Трамп — 45-й президент США и возможный кандидат на выборах в 2024 году — назвал себя единственным политиком и претендентом на пост главы страны, который не допустит Третьей мировой войны. Об этом пишет The Guardian.

"Нас ждет Третья мировая война, если что-нибудь скоро не произойдет. Я единственный кандидат, который может пообещать: я предотвращу Третью мировую войну", — сказал Трамп во время митинга в штате Айова, на котором собрались его приверженцы.

Кроме того политик рассказал о том, что по его мнению спровоцировало полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину. Трамп считает, что российского лидера Владимира Путина мог "спровоцировать" на агрессию в сторону соседнего государства неудачный выход американских военных из Афганистана.

Также 45-й президент США уверен, что только он обладает возможностями прекратить войну в Украине.

"До того, как я приеду в Овальный кабинет, я закончу катастрофическую войну между Россией и Украиной. Я знаю, что сказать", — заявил Трамп, имея в виду прямой диалог с Владимиром Путиным

Напомним, 9 марта президент США Джо Байден назвал своим будущим приемником Дональда Трампа и перекрестился. Во время мероприятия в штате Филадельфия Байден также пошутил о том, что ему 400 лет и сказал, что верит в прекрасное будущее Америки.

В свою очередь Дональд Трамп в начале марта заявил о готовности отдать РФ часть территорий Украины. В интервью журналисту Шону Хеннети экс-президент сказал, что пошел бы на такой шаг "в худшем случае". В результате, СМИ пришлось вырезать не менее 30 секунд его выступления.