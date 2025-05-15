Приехали убивать и готовы умереть: бойцы из Британии рассказали, как воюют за Украину

Члены Band of Brothers приехали в Украину, чтобы помогать в войне против Украины, как на поле боя, так и в разведке. По их словам – война стала "слишком технологичной".

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Об этом пишет Daily Mail.

Интервью о войне член Band of Brothers под позывным Сноу дает на секретной учебной базе в 50 км от линии фронта на Украине.

Добровольцы из Британии проходят обучение в Украине Фото: Daily Mail

26-летний бывший член Королевского Английского полка является одним из растущего числа иностранных бойцов – как ветеранов, так и гражданских – которые записываются в вооруженные силы Украины. И Сноу философски отмечает, что не питает никаких иллюзий относительно опасностей, с которыми он сталкивается.

"Я ожидаю, что умру здесь. И я очень спокоен насчет этого. Если новобранцы признают, что как только мы пересечем границу, некоторые из них не вернутся, то с нами все будет в порядке", - говорит он.

В основном он служит в спецподразделениях Военной разведки Украины (ГУР), и большая часть его работы засекречена, но он говорит, что отмечает татуировками в виде слез ликвидированных противников.

"Мне нужно сделать еще одну", — отмечает Сноу, который воевал в Купянске, Часовом Яре, был в Белгородской области РФ, а также отметился в боях в Запорожской и Харьковской областях за что был награжден Президентской медалью и медалью "За особые операции".

Добровольцы прибывают в Украину со всего мира

Но теперь у него новая миссия: Сноу набирает англоговорящих бойцов для подразделения 3-й штурмовой бригады Украины.

Он говорит, что любители селфи и TikTok и охотники за славой здесь не приживутся. Сноу и его коллеги рассказали, как ужасающий прогресс в области технологий создал "рукотворные ужасы за пределами понимания". И они говорят, что запасы России в людях, артиллерии и беспилотниках кажутся "безграничными". Но и их ряды пополняются.

"Был определенный период времени, когда количество новобранцев и качество, которые мы получали, падали. Приезжали военные туристы, которые хотели фотографироваться. Бои здесь очень сложные, и я не рекомендую это место тем, кто думает, что они придут и станут снайперами или какими-то большими киллерами. Нет, вам нужно приехать сюда, вам нужно тренироваться и понять, что требуется время, чтобы пройти через систему", - отметил Сноу.

Поскольку в прошлом месяце Путин объявил о дальнейшей мобилизации еще 160 000 человек, эти иностранные бойцы имеют жизненно важное значение для военных действий Украины. Скоро ряды пополнятся 25-летний добровольцем из Ланкашира с позывным Блэкберн, который решил помочь Украине, отслужив в британской армии три года.

На вопрос, обеспокоен ли неудачами, Блэкберн ответил: "Это трудные времена, но у меня есть философия, что трудные времена делают людей крепкими. Вы можете смотреть на это и бояться, или стиснуть зубы, продолжать идти вперед и увидеть победу в конце. Если вы собираетесь паниковать и беспокоиться, то здесь для этого нет места. Это зона военных действий".

Война в Украине - это война дронов Фото: Facebook

Его взгляды разделяют двое британцев на базе в Харьковской области: боец Хуг, 19 лет, из Лондона, и Ландо, 22 года, из Суррея. Хотя Ландо служил в армии, а Хуг — они говорят, чтобы были рождены солдатами и мотивированы на борьбу.

В Киеве, где новоприбывшие в течение трех недель проходят проверку физической подготовки, тактику, языковые курсы и курсы боевой медицины, наблюдалось похожее отношение.

В начале полномасштабной войны с РФ 80 процентов иностранных добровольцев были бывшими военными. Сегодня соотношение между гражданскими и ветеранами составляет примерно 50 на 50.

Так, один из добровольцев прибыл из Калифорнии.

"Я уже как-то понял, что буду убивать и умирать здесь. Я смирился с этим. Я приехал сюда ради людей и демократии. Я подумал, что могу помочь здесь, ведь людям нужна помощь", — говорит он. К нему присоединилась 24-летняя латвийка Берд, выросшая в Сомерсете. Она уже отслужила год в качестве военного медика, решив приехать в Украину. Она пыталась с 2022 года, но тогда ей отказали из-за отсутствия военного опыта. Ее отчим – русский, так что Берд поссорилась с семьей.

"Но я подумала: к черту семью, надо помогать другим семьям. Пожертвуй одной, чтобы помочь многим", — шутит она.

Война в Украине – это война дронов

Еще один доброволец, австриец Тайгер, сражается с 2022 года и предупреждает новобранцев, что театр военных действий слишком изменился, теперь на поле боя полно дронов, и ему не раз приходилось от них убегать и скрываться.

"FPV-дроны летят по прямой через поле боя, но если они вас замечают, они останавливаются, поворачиваются и начинают преследование. Хороший FPV-пилот может проскользнуть между любыми деревьями. Если он вас не поймает, то есть тысячи других", — говорит он.

FPV-дроны изменили поле боя Фото: Минобороны Украины

Именно эта технология больше всего изменила поле боя.

"Несколько лет назад можно было выйти из окопа и быть в относительной безопасности. Было много пехоты и перестрелок. Теперь же приходится постоянно прятаться. В Часовом Яру, как только мы выходили - над нами появлялось около 50 или 100 беспилотников", — по словам Сноу зимой и в дождь дронов меньше, но в солнечную погоду беспилотники постоянно висят в воздухе.

Сноу также предупреждает своих новобранцев не недооценивать противника.

"Здесь настоящая война", — говорит Сноу, который во время службы в британских войсках служил в Мали в составе миротворческой миссии ООН. По его словам, прежде всего у России неограниченно количество артиллерийских снарядов, личного состава и дронов.

Добровольцы из Великобритании сражаются за Украину Фото: Daily Mail

"Они очень хорошо обороняются. Они делают некоторые нетрадиционные вещи, а также тратят много жизней. С ними трудно сражаться", - говорит он. Но, не смотря на сложности, Сноу отмечает, что поставки оружия, боеприпасов и военной техники из стран Европы возросли. Особенно бойцы ценят дробовики, которыми они сбивают российские дроны.

Напомним, ранее о своем опыте рассказывал боевой медик из Германии. 22-летний Рубен Мавик следил за событиями вокруг Украины еще до начала полномасштабного вторжения, а потом отправился помогать украинцам.

Также против России сражаются добровольцы из Китая. Один из бойцов сначала был волонтером, а потом решил взять в руки оружие.