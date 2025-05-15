Приїхали вбивати і готові померти: бійці з Британії розповіли, як воюють за Україну

Члени Band of Brothers приїхали в Україну, щоб допомагати у війні проти України, як на полі бою, так і в розвідці. За їхніми словами — війна стала "занадто технологічною".

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Про це пише Daily Mail.

Інтерв'ю про війну член Band of Brothers під позивним Сноу дає на секретній навчальній базі за 50 км від лінії фронту в Україні.

Добровольці з Британії проходять навчання в Україні Фото: Daily Mail

26-річний колишній член Королівського Англійського полку є одним зі зростаючої кількості іноземних бійців — як ветеранів, так і цивільних — які записуються до збройних сил України. І Сноу філософськи зазначає, що не має жодних ілюзій щодо небезпек, з якими він стикається.

"Я очікую, що помру тут. І я дуже спокійний щодо цього. Якщо новобранці визнають, що щойно ми перетнемо кордон, дехто з них не повернеться, то з нами все буде гаразд", — каже він.

Здебільшого він служить у спецпідрозділах Військової розвідки України (ГУР), і більша частина його роботи засекречена, але він каже, що відзначає татуюваннями у вигляді сліз ліквідованих супротивників.

"Мені потрібно зробити ще одну", — зазначає Сноу, який воював у Куп'янську, Часовому Яру, був у Бєлгородській області РФ, а також відзначився в боях у Запорізькій і Харківській областях, за що його було нагороджено Президентською медаллю та медаллю "За особливі операції".

Добровольці прибувають в Україну з усього світу

Але тепер у нього нова місія: Сноу набирає англомовних бійців для підрозділу 3-ї штурмової бригади України.

Він каже, що любителі селфі та TikTok і мисливці за славою тут не приживуться. Сноу і його колеги розповіли, як жахливий прогрес у галузі технологій створив "рукотворні жахи за межами розуміння". І вони кажуть, що запаси Росії в людях, артилерії та безпілотниках здаються "безмежними". Але і їхні ряди поповнюються.

"Був певний період часу, коли кількість новобранців і якість, які ми отримували, падали. Приїжджали військові туристи, які хотіли фотографуватися. Бої тут дуже складні, і я не рекомендую це місце тим, хто думає, що вони прийдуть і стануть снайперами чи якимись великими кілерами. Ні, вам потрібно приїхати сюди, вам потрібно тренуватися і зрозуміти, що потрібен час, щоб пройти через систему", — зазначив Сноу.

Оскільки минулого місяця Путін оголосив про подальшу мобілізацію ще 160 000 осіб, ці іноземні бійці мають життєво важливе значення для військових дій України. Незабаром лави поповниться 25-річний доброволець із Ланкашира з позивним Блекберн, який вирішив допомогти Україні, відслуживши в британській армії три роки.

На запитання, чи занепокоєний невдачами, Блекберн відповів: "Це важкі часи, але в мене є філософія, що важкі часи роблять людей міцними. Ви можете дивитися на це і боятися, або зціпити зуби, продовжувати йти вперед і побачити перемогу в кінці. Якщо ви збираєтеся панікувати і турбуватися, то тут для цього немає місця. Це зона військових дій".

Війна в Україні — це війна дронів Фото: Facebook

Його погляди поділяють двоє британців на базі на Харківщині: боєць Хуг, 19 років, із Лондона, і Ландо, 22 роки, із Суррея. Хоча Ландо служив в армії, а Хуг — вони кажуть, щоб були народжені солдатами і мотивовані на боротьбу.

У Києві, де новоприбулі протягом трьох тижнів проходять перевірку фізичної підготовки, тактику, мовні курси та курси бойової медицини, спостерігалося схоже ставлення.

На початку повномасштабної війни з РФ 80 відсотків іноземних добровольців були колишніми військовими. Сьогодні співвідношення між цивільними та ветеранами становить приблизно 50 на 50.

Так, один із добровольців прибув із Каліфорнії.

"Я вже якось зрозумів, що буду вбивати і вмирати тут. Я змирився з цим. Я приїхав сюди заради людей і демократії. Я подумав, що можу допомогти тут, адже людям потрібна допомога", — каже він. До нього приєдналася 24-річна латвійка Берд, яка виросла в Сомерсеті. Вона вже відслужила рік як військовий медик, вирішивши приїхати в Україну. Вона намагалася з 2022 року, але тоді їй відмовили через відсутність військового досвіду. Її вітчим — росіянин, тож Берд посварилася з родиною.

"Але я подумала: до біса сім'ю, треба допомагати іншим сім'ям. Пожертвуй однією, щоб допомогти багатьом", — жартує вона.

Війна в Україні — це війна дронів

Ще один доброволець, австрієць Тайгер, воює з 2022 року і попереджає новобранців, що театр воєнних дій надто змінився, тепер на полі бою повно дронів, і йому не раз доводилося від них тікати і ховатися.

"FPV-дрони летять по прямій через поле бою, але якщо вони вас помічають, вони зупиняються, повертаються і починають переслідування. Хороший FPV-пілот може прослизнути між будь-якими деревами. Якщо він вас не зловить, то є тисячі інших", — каже він.

FPV-дрони змінили поле бою Фото: Міноборони України

Саме ця технологія найбільше змінила поле бою.

"Кілька років тому можна було вийти з окопу і бути у відносній безпеці. Було багато піхоти і перестрілок. Тепер же доводиться постійно ховатися. У Часовому Яру, щойно ми виходили — над нами з'являлося близько 50 або 100 безпілотників", — за словами Сноу, взимку і в дощ дронів менше, але в сонячну погоду безпілотники постійно висять у повітрі.

Сноу також попереджає своїх новобранців не недооцінювати противника.

"Тут справжня війна", — каже Сноу, який під час служби в британських військах служив у Малі у складі миротворчої місії ООН. За його словами, насамперед у Росії необмежена кількість артилерійських снарядів, особового складу та дронів.

Добровольці з Великої Британії борються за Україну Фото: Daily Mail

"Вони дуже добре обороняються. Вони роблять деякі нетрадиційні речі, а також витрачають багато життів. З ними важко битися", — каже він. Але, незважаючи на складнощі, Сноу зазначає, що поставки зброї, боєприпасів і військової техніки з країн Європи зросли. Особливо бійці цінують дробовики, якими вони збивають російські дрони.

Нагадаємо, раніше про свій досвід розповідав бойовий медик із Німеччини. 22-річний Рубен Мавік стежив за подіями навколо України ще до початку повномасштабного вторгнення, а потім вирушив допомагати українцям.

Також проти Росії борються добровольці з Китаю. Один із бійців спочатку був волонтером, а потім вирішив узяти до рук зброю.