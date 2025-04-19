"Альтернативой было идти через минные поля": 22-летний немец из ВСУ рассказал, как выжил при обстреле

22-летний Рубен Мавик следил за событиями вокруг Украины еще до начала полномасштабного вторжения. И, несмотря на то, что не был как-либо лично связан со страной, когда российские танки утром 24 февраля впервые пересекли украинскую границу, а ракеты начали обстреливать Киев, он решил отправиться в Украину.

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Об этом пишет Euronews. В начале полномасштабной войны Рубен еще не был подготовленным парамедиком, и понадобился еще год, чтобы найти организацию, которой, как ему казалось, можно было доверять.

Согласно первоначальным планам, он должен был оказаться в Днепре, но подрыв Каховской дамбы все изменил.

"Планы изменились, когда была подорвана Каховская плотина. Вместо этого я направился на юг и встретился со своей командой. После этого была моя первая миссия", — объяснил он.

Группу бойцов ВСУ быстро обнаружил российский дрон.

"Попало в блокпост в 200 метрах от нас. Единственной альтернативой было идти по минным полям <…> Российская разведка точная — их дроны могут обнаруживать транспорт за несколько километров. Как только что-то движется, они открывают огонь", — отметил доброволец из Германии.

Чтобы остаться невредимой, группе пришлось ждать затишья между обстрелами.

"Мы считали выстрелы и отметили паттерн — не продолжительный огонь, а тактические залпы. Во время очередного перерыва в 30-40 секунд мы решили двигаться", — вспомнил он.

Рубен никогда не планировать оставаться в Украине надолго. Обычно его поездки длились от трех до шести недель. А свое первое возвращение домой он описал как "напряженное".

"Когда выезжаете из Украины, сразу же замечаете отличия: нет блокпостов, разговоров о войне и ощущения, что что-то может произойти", — добавил боец.

Спустя некоторое время на стрелковом фестивале в Германии его охватила паника.

"Слишком много людей, слишком громко, никакого контроля". В Украине большое скопление людей часто таит в себе угрозу, они становятся целями российских атак, добавил он.

Летом 2023 года он вернулся в Украину во второй раз, уже в составе другой НПО, работавшей на востоке страны. 22-летнему немцу было сложно свыкнуться с тем, что места, которые во время своей первой поездки он считал относительно безопасными, теперь уже были на передовой линии.

"Что меня удивило, так это люди, которых я встречал. Детям в селах раздавали конфеты. Не знаю, какова их судьба, и это меня волнует", — объяснил он.

Особенно ему запомнилась маленькая девочка в одном из сел. Они не говорили на одном языке, но вместе рисовали мелом на асфальте.

"Я все еще вижу эту шести- или семилетнюю девочку, которая съеживалась всякий раз, когда гремел взрыв. Она ничего другого в жизни не знала", — сказал он.

По его словам, он пытался узнать, где она сейчас, но подобных историй очень много, легко сбиться со счету. Для Рубена это фундаментальный пример несправедливости.

"Она ничего плохого не сделала. Она просто играла и в то же время ей приходилось страдать", — объяснил он.

Напомним, что Украина и РФ провели обмен пленными: домой вернулись 277 украинских бойцов.

Также сообщалось, что стали известны причины массового побега российских бойцов из воинской части Краснодара.