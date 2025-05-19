"Зміїна рота" 3-ї ОШБр: що відомо про підрозділ португальців, яким керує колишня мотомандрівниця

Підрозділ має назву Companhia Serpente, а входять в нього колишні військовослужбовці із Португалії та Бразилії. Це єдина рота в Україні, де використовується португальська мова.

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Фокус зібрав все, що відомо про португальськомовну роту, сформовану у складі 3-ї штурмової бригади.

За наявною інформацією видання Military Land, підрозділ має назву Companhia Serpente, що в перекладі з португальської означає "Зміїна рота". Її основу складають бразильські військовослужбовці з міжнародним бойовим досвідом. За наявними даними, командиром роти є мотомандрівниця та волонтерка Анна Гречишкіна.

Анна Гречишкіна Фото: Instagram Anna Grechishkina

В самій Третій окремій штурмовій бригаді кажуть, що залучили цілі батальйони іноземців до своїх лав та нагадують, що рекрутцентри бригади працюють по всій Україні.

Відомо, що до складу 3-ї ОШБр також входять батальйон "Іспанський шторм", в якому за Україну воюють іспаномовні добровольці та Інтернаціональний стрілецький батальйон 3-ї штурмової бригади.

Хто така Анна Гречишкіна

Народилася 9 жовтня 1979 в Києві. Закінчила факультет англійської мови та літератури, навчалась у Канаді. У 2012 році Анна відправилась в одиночну навколосвітню подорож на мотоциклі. Вона мала намір протягом двох років, з липня 2013 по липень 2015 р., відвідати Євразію, Австралію, Північну і Південну Америки, Африку і проїхати в загальному понад 100 тисяч кілометрів.

В лютому 2022 року Анна проїхала понад 70 країн, але перервала свою мотоподорож та повернулась в Україну.

"Якийсь час я була в добровольчому батальйоні, потім трохи волонтерила. Потім трохи займалась журналістикою. А зараз я вирішила йти на військову службу", — розповідала Анна в інтерв'ю 2024 року. Вона казала, що під час своєї подорожі вивчила іспанську та португальську мови та, коли їй запропонували працювати з іноземними добровольцями — погодилась. Тоді Анна говорила, що "опікується" бразильським взводом із 20 людей.

Анна Гречишкіна та добровольці із Бразилії Фото: Instagram Anna Grechishkina

Вона навіть розповіла зворушливу історію, як один із її підписників з Бразилії слідкував за її подорожжю і соцмережах, але так і не наважився написати особисто. А потім вона його зустріла особисто, коли він вступив до лав ЗСУ, аби допомагати у війні проти РФ.

Нагадаємо, раніше добровольці із Великобританії розповідали в інтерв'ю, чому приїхали воювати за Україну.

Також проти Росії борються добровольці з Китаю. Один із бійців спочатку був волонтером, а потім вирішив узяти до рук зброю.