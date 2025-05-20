ЗСУ просунулись під Боровою та Торецьком, атакують Bradley під Тьоткиним, — ISW (карти)

Бійці Збройних сил України контратакують ворожі позиції в Курській області Російської Федерації, а також на двох ділянках східного фронту в Україні. Українці просунулись під Тьоткиним, а також в Луганській та Донецькій областях.

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Про наступальні дії ЗСУ та про ситуацію на фронті написали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

19 травня аналітики опублікували звіт, який ґрунтується на заявах речників ЗСУ, українського Генштабу та військових оглядачів, а також на публікаціях російських мілблогерів та Міноборони РФ. Вони підтвердили, що РФ продовжує намагатись наступати вздовж тисячокілометрового фронту, але українці також мають просування у трьох точках.

Курський напрямок. У звіті аналітиків вказано, що бійці ЗСУ мають певні успіхи на російській території. Як показали геолокаційні кадри, українські Bradley помітили на південній околиці села Тьоткине. Крім того, відбувались атаки у бік села Новий Шлях. З іншого боку, як написав ISW, російські підрозділи діють "епізодично", а військ КНДР не видно.

Бої в Україні - ситуація на Курському напрямку, 19 травня ISW Фото: ISW

Лиманський напрямок. Аналітики провели геолокацію кадрів боїв в Луганській області й помітили просування ЗСУ у районі села Борове. Ідеться про місцевість східніше Борової й західніше Сергіївки. Крім того, вони відшукали заяви російських військкорів, що українці мають певні успіхи східніше Лимана біля села Торське.

Бої в Україні - ситуація на Лиманському напрямку, 19 травня ISW Фото: ISW

Торецький напрямок. У звіті ISW вказано, що українські підрозділи просунулись на північний схід від Торецька біля села Диліївка. Аналітики вивчили відео, зняте з дроном на лінії боїв, і повідомили, що ідеться про місцевість біля залізниці. Інститут також наголосив, що на даному відтинку відбувається наступ ЗС РФ: діє танковий полк, підрозділи безпілотників та артилерії.

Бої в Україні - ситуація на Торецькому напрямку, 19 травня ISW Фото: ISW

Бої в Україні — що пише Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ зранку 20 травня опублікував звіт з описом поточної ситуації на фронті. Вказано, що на Лиманському напрямку росіяни атакували 23 рази, на Торецькому — 13, а найбільше російських штурмів було під Покровськом — 72, повідомило командування.

Зазначимо, на початку травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про просування українських підрозділів у квітні. Згідно з даними командування, бійці повернули 115 позицій та знищили 62 цілі у російському тилу.

Нагадуємо, 19 травня аналітики ISW розповіли, як ЗС РФ використовує мирні переговори для дій на полі бою. Тим часом Третя штурмова бригада розповіла про португальський підрозділ, який воює проти росіян.