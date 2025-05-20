"Ну, привет": "кадыровцы", которые вызвали на поединок бойцов 225 ОШП ВСУ, с ними встретились, чем все закончилось

Бойцы чеченского подразделения "Ахмат", которые ранее вызвали на поединок 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, потому что обиделись на потери, наконец-то снова встретились с украинскими защитниками на одном из участков фронта.

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Об этом сообщили в 225 ОШП.

Так, в районе села Теткино в Курской области бойцы 225-го штурмового полка снова вступили в бой с "кадыровцами". Последние в очередной раз понесли потери.

"Ахматовцы" пришли, как и обещали. Ну привет, предатели народа Ичкерии. Как быстро вы забыли, как ваших отцов русские убивали десятками тысяч. Как стерли Грозный с лица земли. Как заключили мир, а через три года зализали раны и вернулись с новой силой. А теперь вы — корм для их кровавой машины смерти", — говорится в сообщении.

Бойцы штурмового полка выложили результаты боевого столкновения. На видео тела погибших "кадыровцев".

Ранее командир чеченского подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов анонсировал что бойцы подразделения отправились в Теткино на Курщине чтобы не дать украинцам захватить "ни одного клочка российской земли".

Между тем российские СМИ сообщили, что ВС РФ отбили самую массированную атаку ВСУ в Курской области в районе села Теткино 19 мая.

Приглашение на поединок

22 апреля стало известно, что Апти Алаудинов назначал встречу бойцам 225 ОШП, потому что они сильно "насыпали" "кадыровцам" на разных участках фронта. Поэтому они решили встретиться с украинскими защитниками тет-а-тет и назначили встречу.

"Мы вам, так сказать, приглашение отправляем. Приходите к нам все, именно на тот участок, где находится спецподразделение "Ахмат". Мы вас ждем и мы очень рады, когда туда, где мы находимся, приходите именно вы", — сказал Алаудинов.

В 225 ОШП отреагировали на приглашение народной мудростью.

"Петух поет — солнце восходит. Он думает, что это он его вызывает". К счастью, у нас нет командиров, у которых есть время на подобные "интервью", — написали в паблике полка.

Также ранее Алаудинов рассказывал, что ВСУ зашли в Курскую область, потому что обошли позиции "Ахмата", иначе бы им это не удалось.сообщалось, что