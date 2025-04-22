"Кадыровцы" вызвали на поединок 225 ОШП ВСУ: в подразделении отреагировали (видео)

Бойцы чеченского подразделения "Ахмат" затаили обиду на 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, потому что его бойцы сильно "насыпали" им на разных участках фронта. Поэтому "кадыровцы" решили встретиться с ними тет-а-тет и назначили встречу.

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Видео обращения к украинским защитникам записал командир подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов. Его ролик разместили в телеграм-канале полка.

"Мы вам, так сказать, приглашение отправляем. Приходите к нам все, именно на тот участок, где находится спецподразделение "Ахмат". Мы вас ждем и мы очень рады, когда туда, где мы находимся, приходите именно вы", — сказал Алаудинов.

Где именно находится "Ахмат" и почему его бойцы сами не идут "в гости" к ВСУ, Алаудинов не уточнил.

В 225 ОШП отреагировали на приглашение народной мудростью.

"Петух поет — солнце восходит. Он думает, что это он его вызывает". К счастью, у нас нет командиров, у которых есть время на подобные "интервью". Быть командиром — это отвечать за людей и быть примером для побратимов. Командирами становятся те, кто показывает реальный результат на поле боя, и мы рады этому отличию от врага", — написали в паблике полка.

К посту они добавили видео своей работы за день. На кадрах десятки тел избитых россиян в Белгородской области.

"На видео — результат только одного боя за сегодня. Нам неважно, ахмат это, или любое другое подразделение. Работаем на результат", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Алаудинов рассказывал, что ВСУ зашли в Курскую область, потому что обошли позиции "Ахмата", иначе бы им это не удалось.

Также сообщалось, что "кадыровцы" приложили руку к провалу спецоперации "Труба" в Судже на Курщине. Все из-за их оператора БпЛА с позывным "Моисей", который обратился за помощью к губернатору Курской области.