"Кадирівці" викликали на двобій 225 ОШП ЗСУ: в підрозділі відреагували (відео)

Бійці чеченського підрозділу "Ахмат" затаїли образу на 225-й окремий штурмовий полк ЗСУ, через те, що його бійці добряче "насипали" їм на різних ділянках фронту. Тож "кадирівці" вирішили зустрітися з ними тет-а-тет і призначили зустріч.

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Відео звернення до українських захисників записав командир підрозділу "Ахмат" Апти Алаудінов. Його ролик розмістили в телеграм-каналі полку.

"Ми вам, так би мовити, запрошення відправляємо. Приходьте до нас усі, саме на ту ділянку, де перебуває спецпідрозділ "Ахмат". Ми на вас чекаємо і ми дуже раді, коли туди, де ми перебуваємо, приходьте саме ви", — сказав Алаудінов.

Де саме перебуває "Ахмат" і чому його бійці самі не йдуть "в гості" до ЗСУ, Алаудінов не уточнив.

У 225 ОШП відреагували на запрошення народною мудрістю.

"Півень співає – сонце сходить. Він думає, що це він його викликає". На щастя, у нас немає командирів, у яких є час на подібні "інтерв’ю". Бути командиром — це відповідати за людей і бути прикладом для побратимів. Командирами стають ті, хто показує реальний результат на полі бою, і ми раді цій відмінності від ворога", — написали в пабліку полку.

До посту вони додали відео своєї роботи за день. На кадрах десятки тіл битих росіян в Бєлгородській області.

"На відео — результат лише одного бою за сьогодні. Нам неважливо, ахмат це, чи будь-який інший підрозділ. Працюємо на результат", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Алаудінов розповідав, що ЗСУ зайшли в Курську область, бо обійшли позиції "Ахмата", інакше б їм це не вдалося.

Також повідомлялося, що "кадирівці" доклали руку до провалу спецоперації "Труба" в Суджі на Курщині. Все через їхнього оператора БпЛА з позивним "Мойсей", який звернувся по допомогу до губернатора Курської області.