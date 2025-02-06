Наступ на Курщині: ЗСУ захопили населений пункт, а "кадирівці" розповіли, чому так сталося

В МО РФ заявили, що всі атаки ЗСУ відбили, а всі населені пункти перебувають під контролем ЗС РФ. "Кадирівці" між тим заявляють, що хотіли б повоювати, але ЗСУ пішли не в їхньому напрямку.

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Зранку, 6 лютого, росЗМІ почали поширювати інформацію, що Збройні сили України почали наступ в Курській області колоною техніки. Наразі з'явилися повідомлення, що ЗСУ змогли захопити один із населених пунктів. Про це пишуть українські бійці в мережі.

"Пацики проводять контрнаступальні дії на Курщині з учора. П**арки в шоці трохи. На Курщині взяли село наші", — повідомив "Бахмутський демон".

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" теж підтвердив, що Сили оборони України мають просування в курській області.

"На Курщині просування СОУ досі тривають, стосовно того, де вони змогли закріпитись питання відкрите. П**ари вже заявляють про десятки знищених одиниць техніки, що не відповідає дійсності. Втрати є, але виключно від оптоволоконних FPV-дронів, які створили певні проблеми, знищено та пошкоджено по факту близько 5 одиниць техніки. Також противник розвіддронами намагається контролювати всі логістичні шляхи підконтрольної території КуНР та на прикордонні Сумської області", — написав він.

Як пише російський телеграм-канал "Военный осведомитель", наступ ЗСУ відбувається у напрямку села Уланок на південь від Суджі вздовж дороги 38К-028 поруч села Черкаська Конопелька.

"Український задум зрозумілий — саме на півдні від Суджі в останні місяці ЗС РФ змогли значно просунутися і притиснути ЗСУ фактично до самої Суджі, загрожуючи всьому угрупованню противника в Курській області", — пише "Осведомитель".

В Міноборони РФ підтвердили наступ ЗСУ в Курській області.

"З ранку 6 лютого українські збройні формування зробили спробу контрнаступних дій у напрямку населених пунктів Черкаська Конопелька та Уланок Курської області. Для чого ЗСУ задіяли до двох механізованих батальйонів на бронетехніці. Штурмовими групами противника було здійснено кілька хвиль атак на вказаному напрямку. Угрупуванням військ "Північ" противник був своєчасно виявлений, підрозділами угруповання за підтримки авіації завдається вогневе ураження штурмових груп ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

В МО РФ заявили, що всі атаки ЗСУ відбили, а всі населені пункти перебувають під контролем ЗС РФ.

Між тим "кадирівці" вже встигли заявити, що ЗСУ пішли в тому напрямку, бо зрозуміли, що на позиціях, де вони стоять "їм ловити немає чого" і пішли до їхніх сусідів на лівому фланзі.

"На жаль, жоден з підрозділів "Ахмат" там не перебуває, я думаю, що противник виніс хороший урок, коли він минулого разу попер в напрямку підрозділів "Ахмата" і зараз обрав той напрямок, де нас не було", — розповів командир "Ахмату" Апті Алаудінов.

Нагадаємо, що 6 лютого повідомлялося, що колона техніки ЗСУ з 400 військовослужбовців України на техніці НАТО розпочала контрнаступ від Суджанського району у напрямку Біловського району. Частина колони, за повідомленням росЗМІ, була розбита на підступах до села Уланок,