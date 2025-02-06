Наступление на Курщине: ВСУ захватили населенный пункт, а "кадыровцы" рассказали, почему так произошло

В МО РФ заявили, что все атаки ВСУ отбили, а все населенные пункты находятся под контролем ВС РФ. "Кадыровцы" между тем заявляют, что хотели бы повоевать, но ВСУ пошли не в их направлении.

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Утром, 6 февраля, росСМИ начали распространять информацию, что Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области колонной техники. Сейчас появились сообщения, что ВСУ смогли захватить один из населенных пунктов. Об этом пишут украинские бойцы в сети.

"Пацики проводят контрнаступательные действия на Курщине со вчерашнего дня. П**арки в шоке немного. На Курщине взяли село наши", — сообщил "Бахмутский демон".

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале "Офицер+" тоже подтвердил, что Силы обороны Украины имеют продвижение в курской области.

"На Курщине продвижения СОУ до сих пор продолжаются, относительно того, где они смогли закрепиться вопрос открытый. П**ары уже заявляют о десятках уничтоженных единиц техники, что не соответствует действительности. Потери есть, но исключительно от оптоволоконных FPV-дронов, которые создали определенные проблемы, уничтожено и повреждено по факту около 5 единиц техники. Также противник разведдронами пытается контролировать все логистические пути подконтрольной территории КуНР и на приграничье Сумской области", — написал он.

Как пишет российский телеграм-канал "Военный осведомитель", наступление ВСУ происходит в направлении села Уланок к югу от Суджи вдоль дороги 38К-028 рядом с селом Черкасская Конопелька.

"Украинский замысел понятен — именно на юге от Суджи в последние месяцы ВС РФ смогли значительно продвинуться и прижать ВСУ фактически к самой Судже, угрожая всей группировке противника в Курской области", — пишет "Осведомитель".

В Минобороны РФ подтвердили наступление ВСУ в Курской области.

"С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было осуществлено несколько волн атак на указанном направлении. Группировкой войск "Север" противник был своевременно обнаружен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовых групп ВСУ", — говорится в сообщении.

В МО РФ заявили, что все атаки ВСУ отбили, а все населенные пункты находятся под контролем ВС РФ.

Между тем "кадыровцы" уже успели заявить, что ВСУ ушли в том направлении, потому что поняли, что на позициях, где они стоят "им ловить нечего" и пошли к их соседям на левом фланге.

"К сожалению, ни одно из подразделений "Ахмата" там не находится, я думаю, что противник вынес хороший урок, когда он в прошлый раз попер в направлении подразделений "Ахмата" и сейчас выбрал то направление, где нас не было", — рассказал командир "Ахмата" Апти Алаудинов.

Напомним, что 6 февраля сообщалось, что колонна техники ВСУ из 400 военнослужащих Украины на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района. Часть колонны, по сообщению росСМИ, была разбита на подступах к селу Уланок,