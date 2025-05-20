"Ну, привіт": "кадирівці", які викликали на двобій бійців 225 ОШП ЗСУ, з ними зустрілися, чим все закінчилося

Бійці чеченського підрозділу "Ахмат", які раніше викликали на двобій 225-й окремий штурмовий полк ЗСУ, бо образилися на втрати, нарешті знову зустрілися з українськими захисниками на одній з ділянок фронту.

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Про це повідомили у 225 ОШП.

Так, в районі села Тьоткіно в Курській області бійці 225-го штурмового полку знову вступили в бій з "кадирівцями". Останні вчергове зазнали втрат.

"Ахматівці" прийшли, як і обіцяли. Ну привіт, зрадники народу Ічкерії. Як швидко ви забули, як ваших батьків росіяни вбивали десятками тисяч. Як стерли Грозний з лиця землі. Як уклали мир, а через три роки зализали рани й повернулися з новою силою. А тепер ви — корм для їхньої кривавої машини смерті", — йдеться в повідомленні.

Бійці штурмового полку виклали результати бойового зіткнення. На відео тіла загиблих "кадирівців".

Раніше командир чеченського підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов анонсував, що бійці підрозділу вирушили в Тьоткіно на Курщині аби не дати українцям захопити "жодного клаптика російської землі".

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що ЗС РФ відбили наймасованішу атаку ЗСУ в Курській області в районі села Тьоткіно 19 травня.

Запрошення на двобій

22 квітня стало відомо, що Апті Алаудінов призначав зустріч бійцям 225 ОШП, через те, що вони добряче "насипали" "кадирівцям" на різних ділянках фронту. Тож вони вирішили зустрітися з українськими захисниками тет-а-тет і призначили зустріч.

"Ми вам, так би мовити, запрошення відправляємо. Приходьте до нас усі, саме на ту ділянку, де перебуває спецпідрозділ "Ахмат". Ми на вас чекаємо і ми дуже раді, коли туди, де ми перебуваємо, приходите саме ви", — сказав Алаудінов.

У 225 ОШП відреагували на запрошення народною мудрістю.

"Півень співає — сонце сходить. Він думає, що це він його викликає". На щастя, у нас немає командирів, у яких є час на подібні "інтерв’ю", — написали в пабліку полку.

Також раніше Алаудінов розповідав, що ЗСУ зайшли в Курську область, бо обійшли позиції "Ахмата", інакше б їм це не вдалося.