ЗС РФ вбивають клин між підрозділами ЗСУ між Костянтинівкою та Покровськом: до чого це призведе

ЗС РФ на Покровському напрямку намагаються вбити клин між українськими вузлами спротиву між Костянтинівкою та Покровськом. Це створює передумови, за якими противник у разі подальшого просування вбити клин і почати наступ на Костянтинівку і Покровськ з двох сторін.

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Про це в ефірі "Суспільного" повідомив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.

Він говорить, що зараз відмічається посилена динаміка бойових дій по всьому фронту і особливо на Покровському напрямку. Противнику вдалося прорватися на ділянці траси між Новооленівкою та Малинівкою і почати розширювати коридор, що погіршує ситуацію для ЗСУ і створює передумови для подальшого наступу на Костянтинівку.

"Це надзвичайно небезпечно тому, що це перерізає наші комунікації. Це вбиває клин між нашими вузлами спротиву між Костянтинівкою та Покровськом. Це створює передумови, за якими противник у разі подальшого просування вбити клин і почати наступ на Костянтинівку і Покровськ з двох сторін. Тут таке охоплення нагадує, як це було з Авдіївкою. Зараз вживаються заходи для зупинення просування противника, відсікти і знищити його", — сказав Сергій Грабський.

Він зауважив, що одночасно там же на Покровському напрямку противник відчайдушно намагається просунутися на Дніпропетровському напрямку, що так само призводить до того, що кількість бойових дій збільшується. Але на цьому напрямку, за словами Грабського, попри окремі успіхи просування противника в районі Успенівки, інших серйозних просувань ворог там не має.

Нагадаємо, що раніше західні ЗМІ писали, що Путін впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року і взяти під повний контроль чотири регіони, на які він претендує.