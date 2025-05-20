Оточують місто з флангів: ЗС РФ намагаються обійти Торецьк на окремих ділянках

На Торецькому напрямку ЗС РФ вирішили обійти ті ділянки, де вони не мають просувань і оточити місто Торецьк з флангів.

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Про це "Суспільному" розповів речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець.

За його словами, Торецький напрямок і далі лишається одним із найспекотніших на Донеччині. Кількість штурмових дій на цій ділянці фронту постійно зростає. Ворог не припиняє спроб оточити місто з флангів.

За словами Дмитра Запорожця, ЗС РФ активно застосовують тут артилерію. Лише за минулу добу тут зафіксовано 121 артилерійський обстріл. Окупанти намагаються рухатися в напрямку населених пунктів Дачне і Диліївка, на північ від міста Торецьк. Також росіяни зосередили увагу в районі села Романівка на південь від міста і намагаються проводити флангові атаки.

"Зараз він намагається обходити ту частину Торецького напрямку, де в нього не зовсім виходить. Там де в нього виходить проводити штурмові дії, там де в нього є рух, там він його і продовжує. Застосовує в тому числі мототехніку, знищує позиції за допомогою артилерії. Також активно в тому напрямку працює тактична авіація. Ворог, на жаль, має просування", — розповів Дмитро Запорожець.

Нагадаємо, що 20 травня військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що ЗС РФ на Покровському напрямку намагаються вбити клин між українськими вузлами спротиву між Костянтинівкою та Покровськом. Це створює передумови для початку наступу на ці 2 міста.