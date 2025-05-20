Розгром у Торецьку: бійці "Люті" знищили піхоту РФ, яка влаштувала в місті "демонстративне" просування

У місті Торецьк на Донеччині бійці штурмового полку бригади Нацполіції "Лють" знищили російських піхотинців, які йшли на штурм їхніх позицій. Посеред дня у повний зріст окупанти нахабно просувалися однією з вулиць міста, що не лишилося непоміченим для українських дронарів.

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Про це повідомили на сторінці бригади в мережі.

Так, група російських штурмовиків, сміливо пересувалася містом, не ховаючись. Оператори БПЛА Штурмовий полк "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" помітили таке нахабне "дефіле" росіян у Торецьку і вразилися такій сміливості та відреагували.

"Посеред дня, відкрито, у повний зріст ворожа піхота нахабно просувалась однією з вулиць міста. Ці дії не лишилися поза увагою наших аеророзвідників. Після виявлення групи в бій вступили оператори ударних дронів. Вогневе ураження було точним — окупанти знищені ще до того, як змогли наблизитися до українських позицій", — йдеться в повідомленні.

Окупанти йдуть на штурм у Торецьку

Зазначається, що зрештою безглуздий штурм росіян провалився, так і не розпочавшись.

Нагадаємо, що на Торецькому напрямку ЗС РФ вирішили обійти ті ділянки, де вони не мають просувань і оточити місто Торецьк з флангів. Окупанти намагаються рухатися в напрямку населених пунктів Дачне і Диліївка, на північ від міста.

Також повідомлялося, що на Покровському напрямку ЗС РФ вбивають клин між українськими вузлами спротиву між Костянтинівкою та Покровськом, щоб потім наступати на ці два міста.