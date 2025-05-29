Противник вдвое превосходил в количестве: бойцы полка "Скала" успешно штурмовали позицию ВС РФ (видео)

На одном из участков фронта бойцы 424 отдельного штурмового полка "Скала" штурмовали вражеские позиции. Враг вдвое превосходил их в количестве, тем не менее, украинским защитникам удалось его одолеть.

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Об этом сообщили в телеграм-канале полка и выложили видео боя.

"Момент штурма, который надо видеть", — подписали его в 425 ОШП "Скала".

На размещенном видео видно, как двое штурмовиков "Скалы" пробрались на позиции врага и атаковали. Блиндаж россиян забросали гранатами, в результате чего были ликвидированы пятеро российских оккупантов.

Впоследствии бойцы полка устроили засаду на двойку врагов в антидронових плащах, а еще одного — уничтожили на наблюдательном пункте. Также десяток оккупантов уничтожили пилоты подразделения.

Напомним, что во время штурма ССО в плен к Силам обороны попал россиянин, который до этого расстрелял двух пленных бойцов ВСУ

Также сообщалось, что робот эвакуировал тело погибшего бойца. Во время операции наземный роботизированный комплекс потерпел попадание вражеского FPV-дрона, "пережил" несколько сбросов, а также наехал на противопехотную мину. Несмотря на это, экипаж выполнил задание.